O femeie a fost amendată după că a urcat cu pisica bolnavă în autobuz, la Cluj-Napoca. Aceasta a povestit întreaga întâmplare, pe un grup de Facebook dedicat iubitorilor de animale.

Femeia își ducea pisica bolnavă la veterinar într-o cușcă specială pentru felină. Nu i-a venit să creadă atunci când a fost amendată, mai ales că a văzut de multe ori câini în autobuz. Se pare că aceleași reguli nu se aplică și pisicilor. (Citește și Rase de pisici preferate de români)

„Nu e normal ce s-a întâmplat!”

„Azi dimineaţă (joi, 19 iulie – n.r.), o surpriză extrem de neplăcută în Cluj Napoca, în autobuzul 35. Am dus din nou pisicuţa cu piciorul fracturat la rebandajat şi am luat autobuzul. Pisica o duc întotdeauna în cuşca transportoare tipică, legală pentru siguranţa ei, şi am fost amendată cu 35 lei pe loc, că în oraşul Cluj nu e voie cu pisici pe autobuz. Normal că am vociferat că este legal transportul în cuşcă.

Nu au putut să îmi arate nici temeiul legal, singurul argument a fost că nu e câine. Deci vara nu-i ca iarna… Doar câinii pot circula în autobuz! Trebuia să ajung la serviciu, aşa că am plătit şi fuga la serviciu şi veterinar. Credeţi că este normal acest fapt? ubesc şi câinii, dar peste tot transportul în cuşcă e legal. Nu e normal ce s-a întâmplat astăzi”, a scris femeia pe Facebook.