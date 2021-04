O femeie din India care avea COVID ​a murit după ce polițiștii i-au luat butelia de oxigen ca să ajute un VIP. Imaginile sfâșietoare cu fiul pacientei care i-a implorat în genunchi să nu ia recipientul | VIDEO

Scene traumatizante s-au petrecut într-un oraș din nordul Indiei, unde o femeie care avea COVID-19 a murit după ce polițiștii i-au luat butelia de oxigen ca să ajute un VIP. Fiul pacientei a încercat să îi convingă pe oamenii legii să-i acorde acesteia o șansă la viață și i-a implorat în genunchi să nu ia recipientul. Imaginile sfâșietoare cu bărbatul de 22 de ani au fost filmate și au făcut înconjurul lumii. “Viața mamei mele nu este suficient de valoroasă?”, i-a întrebat tânărul pe agenții care au supravegheat misiunea teribilă.

Episodul înfiorător s-a derulat în fața unui spital privat din orașul Agra, situat în nordul Indiei. După cum puteți observa pe filmarea e mai jos, fiul pacientei diagnosticată cu SARS-CoV-2 a încercat cu disperare să îi convingă pe polițiști să nu îi ia oxigenul mamei sale; el a plâns și i-a implorat în genunchi, fiind conștient că femeia nu va supraviețui fără acel dispozitiv, având în vedere că avea o formă gravă de coronavirus.

“Mama va muri dacă îi luați butelia cu oxigen”, le-a spus Anmol Goyal polițiștilor, conform publicației The Independent.

În fața unor jurnaliști locali, bărbatul de 22 de ani a declarat: “Doctorul a zis că oxigenul este singurul lucru car eo poate ajuta și i-a fost luat”. El a mai precizat că familia lui a făcut un efort uriaș ca să facă rost de oxigen pentru mama sa, având în vedere că în India, buteliile se găsesc foarte greu, iar multe dintre rudele pacienților de COVID-19 apelează la piața neagră.

Din nefericire, femeia s-a stins din viață la două ore după ce polițiștii i-au luat butelia de oxigen ca să ajute un VIP.

भईया मेरी मां चली जाएगी… A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.

The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj

— Deepak-Lavania (@dklavaniaTOI) April 28, 2021