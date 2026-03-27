O fostă membră a Pussycat Dolls spune că a fost exclusă din proiectul de reuniune a trupei din cauza opiniilor sale politice. „Nu ne-au spus nimic”

Jessica Sutta, fostă membră a trupei Pussycat Dolls, spune că a fost exclusă dintr-un turneu de reuniune a celebrei formații și spune că este de părere că opiniile sale politice, inclusiv sprijinul acordat lui Robert F. Kennedy Jr., au transformat-o într-un „risc” de imagine.

Pe 12 martie, trupa Pussycat Dolls și-a anunțat turneul PCD Forever cu doar trei membre: Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt și Ashley Roberts, în timp ce alte membre ale trupei originale, inclusiv Sutta, Carmit Bachar și Melody Thornton, au fost excluse, scrie Page Six.

În timpul unei apariții din 22 martie la podcastul „The Maverick Approach”, Sutta, în vârstă de 43 de ani, a susținut că ea, Bachar și Thornton nu au fost anunțate în prealabil despre reuniune.

„Niciuna dintre noi nu a fost sunată. Niciuna dintre noi nu a fost anunțată despre nimic. De fapt, am fost luate prin surprindere”, a spus Sutta.

Tensiuni între fostele membre Pussycat Dolls

Cântăreața a explicat că a auzit zvonuri despre o posibilă reuniune și a susținut că a încercat în repetate rânduri să o contacteze pe fondatoarea trupei Pussycat Dolls, Robin Antin, în vârstă de 64 de ani, dar nu a putut da de ea până în noaptea în care informația a fost făcută publică.

„Nu mi-a dat toate detaliile, dar eu pur și simplu… am început să plâng. Mi-am zis: «Cum îndrăznești?» Ca și cum nu ai avea niciun respect”, a spus Sutta.

Artista a spus că a încercat să o contacteze pe solista Nicole Scherzinger după anunț, dar a fost prea rănită emoțional pentru a vorbi. În opinia ei, opiniile politice pe care le‑a exprimat în public — printre care și criticile legate de vaccinurile COVID‑19 — au fost văzute ca un risc pentru succesul comercial al reuniunii.

Sutta a mai afirmat că excluderea ei are și o dimensiune financiară, susținând că decizia organizatorilor nu este doar de imagine, ci și legată de „oportunități economice”. De asemenea, ea a relatat că în trecut a participat la tentativa de reuniune din 2019 și a continuat o carieră solo de succes după plecarea din grup în 2010.

„Oamenii țipă la mine: «Ești MAGA, ești MAGA». Da, sunt. Repet din greu asta pentru că m-am săturat să tot fiu așa cum îmi spune lumea să fiu. Nu am fost niciodată implicată în politică, dar a trebuit să o fac pentru că viața mea depindea de asta”, a spus ea.

Sutta a descris faptul că l-a ajutat pe RFK Jr. în campania sa prezidențială ca fiind „incredibil” și a recunoscut că situația a fost „puțin dulce-amăruie” când acesta s-a retras din cursă și l-a susținut pe Donald Trump.

„Am vrut să-l văd președinte. Cred că este un om uimitor. Cred însă că este prea bun ca să fie președinte. Are o inimă prea mare”, a mai spus artista.

Jessica Sutta a făcut parte din formația Pussycat Dolls între 2003 și 2010.

