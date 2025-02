O mai ții minte pe Loredana Anghelache de la X Factor?! Cum arată acum Prințesa de Aur la 39 de ani

Prințesa de Aur, una dintre cele mai cunoscute artiste din lumea manelelor, revine în atenția publicului la vârsta de 39 de ani. După o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor, fanii au avut ocazia să o vadă din nou, iar schimbarea prin care a trecut este remarcabilă.

Cunoscută pentru hiturile sale care au strâns milioane de vizualizări, Prințesa de Aur a fost un nume de referință în industria muzicală românească. Chiar dacă și-a făcut mai rar apariția în ultimii ani, muzica sa rămâne la fel de apreciată, fiind ascultată în continuare la petreceri și evenimente. Recent, artista a publicat o imagine cu ocazia aniversării sale, primind mii de aprecieri și sute de mesaje din partea admiratorilor.

De-a lungul carierei sale, Loredana Anghelache, pe numele său real, a depus mult efort pentru a-și consolida poziția în industria muzicală. Viața de artist nu a fost una ușoară, iar sacrificiile pe care le-a făcut au fost considerabile. Chiar dacă a cunoscut succesul, artista nu a avut parte de vacanțe, concentrându-se exclusiv pe carieră și pe familie. Cu toate acestea, visul de a explora locuri noi rămâne în continuare prezent în planurile sale de viitor.

Transformarea sa fizică a atras atenția fanilor, mulți remarcând că timpul și-a pus amprenta asupra imaginii sale, fără însă a-i diminua farmecul. Faptul că a rămas în inimile admiratorilor demonstrează impactul puternic pe care l-a avut asupra industriei muzicale. Publicul continuă să-i aprecieze talentul, iar piesele sale sunt ascultate cu aceeași plăcere ca în anii de glorie.

”Nu am făcut niciodată nicio vacanță, sincer. Niciodată nu am făcut nicio vacanță, să stau și eu. De atâția ani de când am început eu să cânt nu am făcut nicio vacanță. Mi-aș dori, chiar visam să merg în Turcia, nu știu de ce. Este și aproape de noi, voiam așa să văd niște lucruri faine. Partenerului meu nu i-am spus că-mi doresc să merg într-o vacanță. Poate pe viitor îi voi spune. Doamne ajută să mă pot bucura, să fac și eu filmulețe, să văd și eu cum este”, a transmis Prințesa de Aur.