O mamă și gemenii ei au fost găsiți împușcați în casă. Femeia și-a presimțit moartea

De: Anca Chihaie 07/12/2025 | 18:54
O mamă și gemenii ei găsiți decedați în casă/foto: social media

Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din Bonzana, Arkansas, după ce o mamă și gemenii săi au fost descoperiți fără viață în propria locuință, victime ale unei violențe extreme. Incidentul a avut loc pe 3 decembrie și a atras atenția autorităților locale, care au demarat imediat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Conform informațiilor preliminare, femeia, în vârstă de 40 de ani, și copiii ei, doi gemeni de șase ani, au fost împușcați mortal. Descoperirea a fost făcută după ce poliția a răspuns unei solicitări pentru un control de rutină la domiciliul acestora. La sosirea forțelor de ordine, nimeni nu a răspuns la ușă, ceea ce a determinat autoritățile să solicite ajutorul unor muncitori aflați în apropiere pentru a putea intra în locuință. Odată pătrunși în interior, scena care i-a întâmpinat a fost una extrem de tulburătoare.

Anchetatorii au confirmat că atât mama, cât și gemenii ei, prezentau răni provocate prin împușcare. Conform primelor verificări, aceste acte s-ar fi produs într-un context de tensiuni familiale preexistente. Femeia se afla în proces de divorț și de custodie exclusivă a copiilor, iar documentele judiciare arată că fusese implicată anterior într-un incident de agresiune.

În lunile anterioare, au existat raportări de violență domestică între fostul soț și femeie, inclusiv acuzații de agresiune și violență fizică. În instanță, fuseseră depuse mai multe plângeri, iar procesul de divorț fusese unul tensionat, cu termene recente legate de custodia copiilor și de modul în care urma să fie gestionată separarea. Evenimentul tragic a survenit la doar o zi după ultima audiere privind divorțul, sugerând o escaladare a tensiunilor familiale.

Trupurile neînsuflețite ale mamei și copiilor au fost transportate la Laboratorul Criminalistic din Arkansas pentru autopsie, pentru a se stabili cu exactitate cauzele decesului și pentru a colecta toate probele necesare. Autoritățile locale au demarat o anchetă amplă, investigând nu doar circumstanțele crimei, ci și antecedentele violenței domestice care ar fi putut contribui la producerea acestei tragedii.

