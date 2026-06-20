O mireasă a vrut să-i arate soțului realitatea de după nuntă și a ales cea mai neobișnuită ținută

O mireasă a ales să transforme ziua nunții într-un moment complet neconvențional, după ce a decis să meargă la altar îmbrăcată într-un halat alb, cu papuci de casă și bigudiuri în păr, pentru a-i arăta viitorului soț „cum este cu adevărat viața de cuplu”.

Ashleigh Stanley s-a căsătorit cu iubitul ei din liceu, Jake Stanley, în cadrul unei ceremonii organizate la o podgorie din Țara Galilor.

O apariție neașteptată la altar

În locul unei rochii elegante și al unui machiaj sofisticat, mireasa în vârstă de 29 de ani a ales să poarte un halat alb, papuci și bigudiuri, fără urmă de machiaj. Mirele a adoptat și el un stil relaxat, purtând haine sport și adidași.

„Mi-a plăcut ideea de a mă căsători în bigudiuri și halat”, a spus Ashleigh. Aceasta a adăugat:

”Îmi voi petrece mare parte din viața de căsnicie în pijamale și așa mă vede el de cele mai multe ori, așa că așa mă voi mărita cu el». I-am oferit un reality check”

Mireasa a explicat că și-a dorit să îi ofere viitorului soț o imagine sinceră despre viața de după nuntă. Aceasta a continuat amuzată:

„I-am oferit o doză de realitate despre cum va fi viața de căsnicie”

Inițial, cei doi plănuiseră o ceremonie clasică, cu aproximativ 150 de invitați și cu un moment special dedicat bunicii miresei, care a murit după o lungă luptă cu demența.

Melodia bunicii a schimbat totul

Ashleigh și Jake, care formează un cuplu de 13 ani, voiau să folosească în cadrul ceremoniei civile imnul galez „Calon Lân”, cântecul preferat al bunicii miresei.

Totuși, pentru că melodia are caracter religios, aceasta nu a putut fi inclusă în ceremonia civilă. Asleigh a explicat:

„Timp de zece ani, bunica mea a suferit de demență, iar acesta era singurul cântec pe care îl știa pe de rost. Dacă începeam să cântăm «Calon Lân», știa fiecare vers. Este un cântec foarte personal pentru mine.”

Astfel, cei doi au decis să organizeze mai întâi o ceremonie civilă restrânsă și relaxată, urmată ulterior de o ceremonie religioasă în care să poată folosi melodia.

O ceremonie relaxată și plină de emoție

Mama miresei, mama mirelui și fiica lui Ashleigh au purtat pijamale roz tematice pentru nuntă, în timp ce ceilalți membri ai familiei au optat pentru ținute casual.

Ceremonia a avut loc la ora 10 dimineața, chiar în ziua în care bunica miresei ar fi împlinit 100 de ani.

Ulterior, pentru ceremonia religioasă, Ashleigh s-a schimbat într-o rochie elegantă albă, cu umerii goi, iar Jake a îmbrăcat un costum clasic în trei piese.

De această dată, dorința miresei a fost îndeplinită, iar melodia preferată a bunicii sale a răsunat în timpul ceremoniei.

„Nu vezi în fiecare zi o mireasă în halat”

Ashleigh spune că invitații au apreciat stilul relaxat și autentic al nunții:

„Invitații ne-au spus că a fost una dintre cele mai plăcute ceremonii la care au participat, pentru că totul a durat zece minute și apoi toată lumea s-a putut distra”

Mireasa a adăugat că experiența a ajutat-o să scape de emoțiile unei nunți clasice:

„A eliminat presiunea și nu am mai fost atât de stresată înainte de ceremonia mare”

Privind acum fotografiile din ziua nunții, Ashleigh spune că nu poate decât să zâmbească:

„Nu vezi în fiecare zi pe cineva căsătorindu-se în halat și papuci”

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