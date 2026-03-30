Acasă » Știri » O nouă variantă de COVID se răspândește rapid în SUA și Europa. Care sunt simptomele infecției

De: Daniel Matei 30/03/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

O variantă de COVID „cu mutații puternice”, care a trecut neobservată timp de ani de zile, a fost detectată într-un număr tot mai mare de state din SUA, au declarat oficialii din domeniul sănătății săptămâna trecută.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a precizat, într-un raport din 19 martie, că monitorizează varianta BA.3.2, supranumită „Cicada”, după ce supravegherea de rutină a indicat o creștere a numărului de cazuri în SUA. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a inclus tulpina pe lista sa de „variante aflate sub monitorizare”, aceasta fiind detectată în cel puțin 23 de țări, scrie USA Today.

Varianta „Cicada” reprezintă în continuare doar un număr redus de cazuri în Statele Unite, însă a ajuns să reprezinte până la 30% din cazuri în unele țări europene. Totuși, CDC a precizat că monitorizarea răspândirii oferă „informații valoroase despre potențialul acestei noi linii SARS-CoV-2 de a evita imunitatea dobândită în urma unei infecții anterioare sau a vaccinării”.

Ce simptome are noua variantă de COVID

Simptomele Cicada seamănă cu cele ale altor forme de Covid-19, dar pot trece ușor neobservate. NHS listează următoarele semne posibile: febră sau frisoane, tuse nouă și persistentă, dureri în gât, nas înfundat sau curgător, dificultăți de respirație, oboseală, dureri de cap, dureri de corp, pierderea mirosului sau a gustului, pierderea poftei de mâncare, diaree, greață sau vărsături.

„Cicada” este o poreclă dată variantei BA.3.2, o variantă puternic mutată de COVID-19. Aceasta a fost detectată pentru prima dată la o persoană care nu locuia în Statele Unite, ci călătorea din străinătate în SUA, în iunie 2025, și a fost poreclită după insectele care apar rar, deoarece a rămas în mare parte nedetectată de la descoperirea sa, potrivit dr. Robert H. Hopkins Jr., director medical al National Foundation for Infectious Diseases.

Primul caz la un pacient din SUA a fost diagnosticat în ianuarie, a spus el. Între acel moment și cele mai recente date disponibile, din 11 februarie, varianta a fost detectată în probe de apă reziduală prelevate din 132 de locații din cel puțin 25 de state americane, potrivit CDC. Varianta a fost prezentă și în probele voluntare de exudat nazal ale călătorilor. Numărul cazurilor a început să crească la nivel mondial în septembrie 2025.

Varianta este considerată „puternic mutată”, având 70–75 de mutații care o diferențiază de linia JN.1, care a fost sursa principală a tulpinilor predominante din SUA în ultimii doi ani.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
