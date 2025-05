O pensionară din Capitală a aflat că are de plătit rate de 3.400 de lei pentru un credit la o maşină. În realitate, femeia nu a făcut niciodată acest împrumut

Mii de români trec prin momente dificile din cauza escrocilor! Mulți au aflat că au de plătit rate la credite pe care nu le-au cerut! Victimele pot ajunge să fie executate silit!

Fraudele bancare devin tot mai frecvente în România, iar metodele folosite de aceștia sunt din ce în ce mai sofisticate, deseori sprijinite de inteligența artificială, ceea ce face aproape imposibilă identificarea lor de către autorități. Din acest motiv, tot mai mulți români se confruntă cu situația de a fi obligați să achite rate la credite pe care nu le-au solicitat și nu le-au semnat vreodată.

Un exemplu concret vine de la o pensionară din București, care a aflat cu stupoare că trebuie să achite lunar aproape 3.400 de lei pentru un împrumut luat pentru o mașină – un credit despre care ea susține că nu l-a făcut niciodată.

„Eram înștiințată că aș avea de plată 2 rate restante la un credit pe care eu l-aș fi făcut. Niciodată nu am făcut un credit, nici măcar nu am girat nimic, absolut, și vă dați seama că m-am panicat de tot cu toată situația (…) Am solicitat să mi se dea o copie după contractul care a fost făcut, să vedem despre ce e vorba, având în vedere că știam că nu am dat buletinul nimănui, copie la nimeni, nu am pierdut buletinul”, a declarat femeia, potrivit Antena 3 CNN.