O pulverizează pe iubita lui Bodi! Bruneta ”musculosului” s-a lovit, grav, de fostul socru! Au ieșit scântei și…

Dezvăluirile despre trecutul tumultuos al Ancuţei nu mai contenesc! Actuala iubită a lui Alex Bodi are în preajmă mulţi oameni binevoitori care-şi doresc să îi facă povestea de viaţă cunoscută. Iar noi, după ce am verificat informaţiile, am decis să revenim în faţa dumneavoastră cu un nou episod. De această dată vă povestim despre fostul socru al brunetei care nu a avut-o deloc la corason. Bine, asta după muuulte întâmplări. Nu părăsiţi pagina, CANCAN.RO a intrat din nou în posesia unor informaţii explozive pe care nu trebuie să le rataţi!

Ancuţa din Târgu Jiu trăieşte de câteva luni o poveste de dragoste cu Alex Bodi. Deşi nu s-au afişat oficial şi nici nu au vorbit despre acest lucru, imaginile pe care le-au postat în mediul online sunt dovada că lucrurile merg cât se poate de bine între cei doi. (VEZI AICI IMAGINILE) Bruneta ar fi trecut prin multe situaţii mai puţin plăcute de-a lungul timpului, iar acum, şi-a găsit în sfârşit liniştea. Doar că, tânăra a făcut la un moment dat câteva alegeri în viaţă care nu-i dau pace în prezent. Iar aici ne referim la relaţia pe care a avut-o cu Orlando, bărbatul despre care v-am povestit în articolele anterioare. Dragostea pentru Ancuţa l-a orbit atât de tare încât a fost capabil să facă ceea ce mulţi n-ar fi acceptat niciodată. Iar în final… a rămas cu buza umflată şi fără cel mai de preţ lucru: libertatea. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Tatăl lui Orlando o pulverizează pe Ancuţa

Bineînţeles, Orlando are şi el ca toată lumea o familie care i-a fost alături în clipele grele. Sursele CANCAN.RO dezvăluie că tatăl bărbatului ar fi încercat să-l avertizeze de nenumărate ori cu privire la femeia care i-a furat inima, însă acesta nu a ascultat. Ba chiar a mers până-n pânzele albe pentru a-i demonstrat brunetei că ea este singura lui iubire. Iar pentru că relaţia cu Ancuţei nu putea fi întreţinută doar cu vorbe goale, Orlando a făcut mai multe acțiuni ilegale pentru a-i susține stilul de viață. Dar cum ulciorul nu merge de multe ori la apă, bărbatul a fost arestat. Acesta ar fi fost prilejul perfect pentru iubita lui Bodi să rămână cu tot ce mai avea bărbatul, l-a lăsat fără resurse, iar pe familia acestuia, fără sprijin.

Tatăl lui Orlando a avut reacții extrem de dure, inclusiv într-un comentariu la un articol publicat pe platforma noastră de TikTok, unde a acuzat-o dur. Mai mult decât atât bărbatul s-a plâns apropiaţilor că pe Ancuţa nu interesat-o de Orlando și nici măcar nu a trimis bani pentru avocați sau pentru nevoile de bază ale acestuia în detenție.

De asemenea, unele voci susţin că apropierea de Alex Bodi nu prea are legătură cu dragostea, ci mai mult cu dorința de protecție, pentru a nu fi trasă la răspundere pentru trecutul ei și pentru banii pe care i-a luat de la Orlando, bani care, conform apropiaților, au fost obținuți cu riscul libertății.

