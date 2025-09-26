O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!

O crimă șocantă petrecută la Tournus, în estul Franței, a zguduit opinia publică și a ridicat numeroase semne de întrebare. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost ucis, în apropierea gării din localitate, într-un atac de o violență extremă. Ancheta a condus rapid la identificarea și arestarea unei tinere de 24 de ani, de origine română, considerată principalul suspect.

Victima, un locuitor al zonei, suferea de boala Parkinson și era cunoscut ca fiind o persoană fragilă din punct de vedere fizic. În dimineața zilei de sâmbătă, acesta a fost atacat pe stradă, agresiunea încheindu-se cu decesul său înainte ca echipele de intervenție să poată face ceva pentru a-l salva. Circumstanțele violente în care s-a produs tragedia au atras atenția imediată a autorităților, iar cazul a fost tratat de la început cu maximă urgență.

Investigația a fost declanșată inițial sub suspiciunea de omor calificat, însă pe măsură ce au fost adunate probe, dosarul a fost încadrat la omucidere, întrucât elementele existente nu au confirmat o premeditare clară. Totuși, gravitatea faptelor rămâne aceeași: procurorii vorbesc despre o crimă precedată de o altă infracțiune, fără a face publice detalii privind natura acesteia.

„Acest atac extrem de violent asupra tatălui meu este de neînțeles. Nu înțelegem. Ne-a șocat. Nu exista niciun motiv să-l ucidă cu această izbucnire de violență. Dacă voiau să-i ia ceva, trebuiau doar să-l împingă, pentru că era mic și foarte slăbit de boala Parkinson”, a spus Christophe Miguet pentru Le Journal de Saône-et-Loire, fiul lui Georges Migue.

Identificarea suspectei a fost posibilă prin analizarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din apropiere, dar și datorită mărturiilor culese la fața locului. Tânăra, pe numele său Romina Lingurar, a fost reținută și ulterior plasată în arest preventiv la penitenciarul din Dijon. Autoritățile franceze au confirmat că aceasta se află în prezent sub acuzare pentru crimă și rămâne sub supraveghere strictă.

Pe plan juridic, ancheta se află în desfășurare și vizează atât clarificarea împrejurărilor exacte ale atacului, cât și stabilirea eventualei legături dintre victimă și presupusa agresoră. Procuratura din Chalon-sur-Saône coordonează investigația.

