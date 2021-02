E criză a deșeurilor la Roma, însă, cu toate acestea, o româncă riscă o amendă! Asta pentru că a strand gunoiul de pe o stradă!

Femeia, care este stabilită în capitala Italiei, a strâns gunoiul din fața casei în care lucre, iar apoi a spălat trotuarul. Presa italiană a scris, imediat, despre absurdul situației, asta în condițiile în care Roma este plină de gunoaie.

O româncă riscă să fie amendată pentru că a strâns gunoiul de pe stradă la Roma

Numele ei este Gabriela, are 34 de ani și face curățenie și are grijă de casa unui pensionar de 74 de ani din Italia. Ea a decis săptămâna trecută să ia atitudine, după ce Roma s-a afundat în criza gunoiului. Și-a pus mănuși, o mască de protecție, a luat o mătură și a început curățenia în stradă, în fața casei în care lucrează, situată în cartierul Conca dOro, din nordul Romei, scrie Corriere della Sera. „A ajuns gunoiul în fața ușii de la intrare, gata, așa nu se mai poate. La București n-am văzut așa ceva. Este culmea. Dacă oamenii ar fi mai atenți, nu am ajunge în această situație. Țin la Italia. Nu știu a cui este vina și nu înțeleg politica", a declarat femeia pentru publicația italiană.

Gabriela a selectat gunoiul și l-a pus în tomberoane, apoi a spălat trotuarul. Dar s-ar putea să fie amendată! Pentru că a udat spațiul public, ea riscă să fie amendată.