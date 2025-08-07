Acasă » Știri » O tânără a fost agresată în plină stradă de frații Corduneanu. Femeia a ajuns la spital

O tânără a fost agresată în plină stradă de frații Corduneanu. Femeia a ajuns la spital

De: Anna Caba 07/08/2025 | 21:24

Numele clanului Corduneanu revine în atenția publică, de această dată în urma unui incident violent petrecut în plină zi, pe o stradă din România. O femeie a postat pe TikTok un videoclip în care susține că a fost agresată de un bărbat despre care aceasta afirmă că ar face parte din faimosul clan. Iată ce s-a întâmplat!

În imaginile devenite virale, femeia este surprinsă mergând pe trotuar, însoțită de copiii săi, moment în care un bărbat se apropie de ea, o jignește, o scuipă și apoi o lovește cu piciorul. Vizibil afectată, aceasta izbucnește în plâns și amenință că va apela la Poliție. Scena continuă cu intervenția a doi alți bărbați: unul care o îndeamnă să plece, în timp ce al doilea asistă fără să intervină.

Tânără agresată de frații Corduneanu

Ulterior, victima a revenit cu un al doilea videoclip în care explică contextul incidentului. Potrivit declarațiilor ei, nu este prima dată când este agresată de aceiași indivizi, conflictul având, se pare, o istorie mai veche. Femeia a spus că a început să filmeze de la primele secunde în care i-a observat în apropiere, tocmai pentru a se proteja, fiind convinsă că va fi atacată din nou.

„Mesaj pentru frații Corduneanu, pentru tot clanul ăsta care m-ați atacat acum două zile. Eu treceam pe stradă cu copiii, mă duceam la tramvai. V-am văzut de la o distanță foarte mică și am pornit filmarea ca să fiu asigurată, pentru că știam că o să mă atacați. M-ați mai atacat, înjurat, amenințat și scuipat de atâtea ori. De data asta, ca să fiu în siguranță, am filmat.”, a transmis femeia în filmulețul postat pe TikTok.

Ea mai afirmă că nu a putut evita confruntarea, fiind împreună cu copiii și neavând posibilitatea de a traversa strada, neexistând o trecere de pietoni în apropiere. Deocamdată, nu se cunosc detalii clare despre motivul din spatele acestui conflict.

Mai mult, femeia ar fi ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași, unde medicii au constatat că a suferit mai multe traumatisme, scrie dezvaluirea.ro.

Este important de menționat că victima a fost martor în mai multe dosare penale care i-au vizat pe frații Corduneanu, inclusiv într-unul soldat cu condamnarea lui Adrian Corduneanu.

Imediat după incident, femeia a alertat Poliția, însă până în acest moment nu a depus o plângere oficială. Reprezentanții IPJ Iași au confirmat că în prezent se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale agresiunii.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public, în care se observă că o femeie care se deplasa pe o stradă din mun. Iaşi ar fi fost agresată fizic și i-ar fi fost aduse injurii, precizăm următoarele: La data de 04 august a.c., Secţia nr.3 Poliţie Iași a fost sesizată prin S.N.U.A.U 112, de o femeie cu privire la faptul că în timp ce deplasa pe o stradă din mun. Iaşi, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adresat injurii de către un bărbat. Ca urmare a verificărilor efectuate de poliţiştii Secţiei nr. 3 Poliție Iaşi a rezultat faptul că pe fondul unor neînţelegeri mai vechi, femeia, în vârstă de 27 ani, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adus injurii de către un bărbat. De asemenea, femeia a menționat că nu dorește să formuleze plângere penală pentru savârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Poliţiştii continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Iaşi.

×