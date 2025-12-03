Acasă » Știri » O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!

O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!

De: Maria Iancu 03/12/2025 | 23:48
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!

O tragedie a zguduit comunitatea dintr-un oraș din Marea Britanie, după ce o tânără însărcinată în vârstă de 22 de ani a murit în somn, la scurt timp după ce luase cina la un restaurant. Potrivit presei britanice, Charlie Comer era însărcinată în circa 20 de săptămâni și a acuzat o stare de rău după ce a mâncat cartofi prăjiți, înainte de tragedie.

Tânăra i-a mărturisit mamei sale că nu se simte bine, dar nimeni nu a crezut că este vorba despre ceva grav. Membrii familiei au crezut că este vorba despre o simplă indigestie sau o stare trecătoare, așa cum se întâmplă frecvent în timpul sarcinii. Din păcate, dimineața următoare, familia a descoperit că Charlie nu se mai trezise.

Șocul a fost cu atât mai mare cu cât tânăra era însărcinată cu al doilea copil, un băiețel căruia intenționa să îi dea numele Arlo. În urma sa a rămas și o fetiță de doar un an și jumătate, care acum va fi crescută de bunici.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz

Autoritățile au cerut o autopsie, însă primele rezultate nu au reușit să stabilească exact cauza morții. Medicii legiști au anunțat că sunt necesare teste suplimentare pentru a determina dacă decesul are vreo legătură cu alimentația din seara precedentă sau dacă este vorba despre o afecțiune ascunsă, nedepistată până atunci.

Familia este în stare de șoc și așteaptă cu sufletul la gură clarificările medicilor. Prietenii au deschis o pagină de strângere de fonduri pentru a sprijini îngrijirea fetiței rămase în urmă și pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare.

×