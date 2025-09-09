O tânără se confruntă cu o situație nemaiîntâlnită. A fost respinsă la 50 de interviuri din cauza frumuseții sale

O tânără care visează să devină bonă se confruntă cu o situație nemaiîntâlnită. Aceasta susține că „este prea atrăgătoare pentru a obține un loc de muncă”, fiind respinsă la 50 de interviuri.

Ale Gaucha spune că și-a pierdut speranța după ce a fost respinsă la interviuri. Tânăra consideră că motivul pentru care nu a putut obține un loc de muncă este apariția sa spectaculoasă.

Fizicul unei tinere o împiedică să fie bonă

Ale, în vârstă de 21 de ani, care a absolvit un curs de bonă acum trei ani, visa să obțină independența financiară în timp ce făcea ceea ce își dorește. Totuși, creatoarea de conținut, care are peste 525.000 de urmăritori, a fost dezamăgită că nu reușește să obțină niciun loc de muncă.

Ale a ajuns la concluzia că „formele sale atrag mai multă atenție decât calificările sale.”

„Mă duceam încrezătoare, îmi prezentam certificatele, vorbeam despre tot ce învățasem, dar nimeni nu mi-a răspuns vreodată. La început am crezut că se datorează lipsei de experiență, dar, după atâtea încercări, am început să cred că motivul era altul. Formele mele au atras întotdeauna mai multă atenție decât calificările mele. A fost frustrant pentru că voiam să-mi arăt latura profesională, dar părea că nimeni nu o putea vedea”, a afirmat Ale.

A fost respinsă la 50 de interviuri din cauza frumuseții sale

Totuși, tânăra a decis să profite de frumusețea pe care angajatorii păreau că nu o pot ignora, potrivit The Sun.

După eșecul ei, a decis să depună eforturi pentru a crea conținut pe rețelele de socializare și în scurt timp a văzut numărul de urmăritori crescând.

„Întrucât formele mele au atras întotdeauna atât de multă atenție, am decis să le includ în viața mea profesională. Mulți oameni mă văd doar ca pe o creatoarea de conținut pentru adulți și nu-și pot imagina că m-am gândit vreodată să trăiesc altfel. Și știu, de asemenea, că, în pofida faptului că nu mai practic astăzi, bona care am fost odată este încă alături de mine. Încă mă simt conectată la acea experiență pentru că m-am dedicat și m-am pregătit pentru ea. Pe de o parte, căutam stabilitate, pe de altă parte, am găsit libertate”, a spus tânăra.

