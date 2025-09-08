Fiul lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit. Patrick și Abby Champion au ales o locație de vis pentru nunta lor

Fiul lui Arnold Schwarzenegger s-a căsătorit. Patrick și Abby Champion și-au organizat nunta într-o locație fabuloasă, pe malul lacului. Cine le-a fost alături la cel mai important eveniment al vieții lor?

Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Patrick, s-a căsătorit cu Abby Champion la o locație de vis. Cei doi tineri au celebrat cel mai important moment din viața lor la Lacul Coeur d’Alene din nordul statului Idaho.

Abby, în vârstă de 28 de ani, a purtat o rochie albă clasică, fără mâneci, în timp ce soțul său, Patrick, în vârstă de 31 de ani, a fost îmbrăcat într-un sacou crem și o pereche de pantaloni negri.

Printre invitați s-au numărat părinții lui Patrick, Arnold Schwarenegger și Maria Shriver, cât și sora sa Katherine, care a venit însoțită de soțul său Chris Pratt. Părinții lui Abby, Greg și Laura, au fost, de asemenea, prezenți la nuntă.

Rob Lowe și Jason Isaacs, s-au numărat printre invitați.

Cum a cerut-o Patrick în căsătorie pe Abby

Cei doi îndrăgostiți s-au întâlnit în septembrie 2025, oficializându-și relația în februarie 2016.

Patrick a cerut-o în căsătorie pe Abby în decembrie 2023, anunțând o etapă importantă a relației într-o postare de pe platforma de socializare Instagram. Actorul a organizat o cerere în căsătorie spectaculoasă pe plajă, lângă o inimă făcută din petale de trandafir. Cuplul și-a sărbătorit logodna cu un tort pe care era fotografia lor.

Patrick s-a asigurat că planificarea nunții se desfășoară după dorințele soției sale, dorind ca aceasta să fie surprinsă în mod plăcut de importantul eveniment.

„Din câte am aflat, rolul este doar să mă asigur că este fericită, orice ar vrea să facă. Sunt bucuros să-mi dau cu părerea despre anumite lucruri, iar în rest sunt acolo doar pentru a o sprijini și a face ca ea să aibă cea mai bună zi pe care și- dorește. Aceasta este, de fapt, treaba mea ”, a declarat acesta, potrivit publicației People.

Patrick Schwarzenegger este cunoscut pentru cariera sa strălucită la Hollywood. Unul dintre cele mai impresionante, dar și cele mai controversate roluri pe care le-a avut a fost în The White Lotus, interpretând un tânăr bogat aflat în vacanță în Thailanda cu familia sa din sudul SUA. La un moment dat, personajul său suferă o cădere psihică în urma unei relații incestuoase cu fratele său mai mic, interpretat de Sam Nivola.

