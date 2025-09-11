O țară a decis să taxeze separat jocurile video. Ce vor face din banii strânși de la gamerii înrăiți

Contextul economic fragil a determinat o importantă țară din America Latină să ia o decizie radicală în privința finanțelor. Autoritățile vor impozita jocurile video din 2026, însă taxa acoperă doar categoria celor considerate violente.

Gamerii mexicani au motive de îngrijorare. Statul vrea să introducă o taxă de 8% pe jocurile video violente începând de anul viitor. Se estimează că aproape 10 milioane de dolari ar urma să fie strânși din acest impozit.

Mexic pune taxă pe jocurile video violente

O parte dintre banii colectați vor merge către tratamentul tulburărilor cognitive asociate cu expunerea prelungită la jocuri video, notează El Economista.

„Această măsură este inclusă în bugetul pe 2026 și vine la pachet cu alte taxe speciale aplicate pe tutun și băuturi zaharoase. Noile impozite fac parte din politica pentru sănătate și nu îndeplinesc rol fiscal”, transmit autoritățile mexicane.

Oficialii nu au detaliat mecanismul de implementare și colectare a taxei pe jocurile video, însă, potrivit surselor, mai mulți dezvoltatori iau în calcul să părăsească piața mexicană. Propunerea inclusă în bugetul de anul viitor trebuie dezbătută și aprobată de Congresul mexican până pe 15 noiembrie.

Dependența de jocurile video, problemă cronică la mexicani

Studiile recente arată că expunerea minorilor la jocuri violente crește agresivitatea și anxietatea în rândul tinerilor.

„Atunci când sunt în fața calculatorului pe jocuri video, unii tineri se izolează pentru a se concentra pe îndeplinirea misiunii din joc. Atunci când sunt deconectați, devin confuzi și agresivi. Jocurile video violente contribuie la comportamentele antisociale din viața de adult pentru că, în universul imaginar digital, regulile sunt opționale”, avertizează specialiștii.

Cei mai vulnerabili sunt minorii care suferă de hiperactivitate (ADHD), potrivit HealthChildren.

„Prin această taxare, se elimină efectele sociale și psihologice negative cauzate de jocurile video agresive. Totodată, se ia o povară semnificativă de pe umerii sistemului național de sănătate. Beneficiile economice sunt reale și se vor vedea în anii ce urmează, prin colectarea acestei taxe speciale. De asemenea, producătorii jocurilor trebuie să înțeleagă riscurile la care expun anumite categorii de populație vulnerabile”, susțin inițiatorii proiectului.

