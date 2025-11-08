Acasă » Exclusiv » O zodie pierde bani, alta trebuie să-și salveze relația. Mercur Retrograd lovește din nou! Sanda Ionescu: “Adevărul este lecția acestei retrogradări” | EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 08/11/2025 | 12:49
Mercur Retrograd își va face simțită prezența începând de duminica aceasta, 9 noiembrie. Astrologul Sanda Ionescu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum vor fi afectate toate cele 12 zodii de acest fenomen astral. Care este zodia care trebuie să aibă grijă la partea financiară pentru că vor apărea cheltuieli, dar și care este nativul care va avea discuții în contradictoriu în cuplu, în această perioadă, puteți vedea în rândurile de mai jos.

Știm deja că Mercur Retrograd poate fi o perioadă destul de delicată, dar nu este cazul să ne impacientăm. Asta ne spune Sanda Ionescu, care a făcut previziuni pentru fiecare zodie în parte, pe toată perioada în care planeta „nărăvașă” își va face de cap.

Sanda Ionescu ne spune la ce ar trebui să fim atenți în perioada în care Mercur va intra în retrograd

Vrem sau nu, fiecare zodie în parte va fi afectată, într-o oarecare măsură de Mercur Retrograd. Unii nativi ar trebui să fie atenți la cheltuielile financiare, în vreme ce alții ar trebui să își canalizeze atenția și energia către familie și relația de cuplu. În orice caz, acest fenomen vine la pachet cu schimbări, pe care ar trebui să le primim cu brațele deschise, pentru a putea beneficia pe deplin de energia pe care o aduce. O energie a curățării, în care ar trebui să lăsăm deoparte ceea ce nu ne mai este de folos și să ne axăm pe lucrurile care contează cu adevărat. Iată ce le așteaptă pe cele 12 zodii în această perioadă.

Berbec

Adevărul este lecția acestei retrogradări. Să fiți autentici, profunzi și să vă calmați mintea care e tot timpul în viteză. De data asta e nevoie de o minte mai clară pentru a înțelege ca e ceva mai mult dincolo de materie. Acceptarea emoțiilor create de o minte sănătoasă.

Taur

Atenție la datoriile financiare și nu numai. Posibile discuții ce pot apărea în relația de cuplu sau o împăcare, măcar sub formă de comunicare. Depășiți fixismul.

Gemeni

Și la voi pot apărea discuții în relația de cuplu, dacă unul din voi a ascuns ceva în ultima perioadă. E nevoie să vă schimbați rutina zilnică și să accesați una mai sănătoasă și perseverentă.

Rac

Sănătatea este pusă sub lupă. E indicat să puneți accent în această sferă. Relația cu copiii trebuie consolidată, iar dacă nu aveți copii, relația cu iubirea. Bucuria de viață este cheia pentru voi.

Leu

Poate sunteți contactați, doar verbal de o persoană la care ați ținut mult. Poate apărea iubirea trecutului, însă fără rezultate practice. E însă necesar să fiți în prezent pentru a merge în viitor.

Fecioară

Vă năpădesc emoțiile și sunteți conștienți ca trebuie să încheiați o anumită etapă din viața voastră. Nu mai desfaceți firul în 4 și mergeți mai departe. E indicat la voi să nu achiziționați autoturisme până pe 20 noiembrie, pentru ca e posibil să aibă probleme.

Balanța

Și voi ar trebuie să aveți răbdare până pe 2 decembrie, dacă vă doriți o mașină nouă. Mercur Retrograd aduce multă zăpăceala mentală, astfel încât e indicat să citiți de 10 ori un contract dacă e nevoie să îl semnați în perioada următoare.

Scorpion

Pot apărea cheltuieli neașteptate sau vă veți dori să cheltuiți mai mult decât vă puteți permite. E nevoie să vă creșteți energia prin mișcare, plimbări, sport.

Săgetător

Acesta Retrogradare va îndeamnă să fiți mai verticali, să învățați să faceți totul de unul singur, fără să vă mai agățați de alții. Atenție la energia bârfei, pentru că se va afla.

Capricorn

Fiți profunzi și ascultați-vă intuiția. Coborâți-vă mintea în inimă, pentru ca doar așa veți găsi răspunsuri la provocări. Vor pleca mulți “prieteni” de lângă voi, pentru a face loc celor care vă sunt potriviți acum.

Vărsător

E nevoie să vă țineți de cuvânt când vă oferiți să ajutați. Ce spuneți, puneți în practică. Atenție la certurile cu șefii sau autoritățile.

Pești

Apare dorința mare de ascensiune. Poate vreți să vă oficializați relația de cuplu. Vă puteți face planuri de vacanță, însă dacă acum plecați în afara țării, există posibile blocaje- un bagaj pierdut, un avion care întârzie. Nu vă stresați, ci doar bucurați-vă de călătorie. Fiți mai aventuroși.

