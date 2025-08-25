Acasă » Exclusiv » Sanda Ionescu, previziuni complete pentru fiecare zodie în parte. Nativul care se va confrunta cu mari probleme la locul de muncă. Cine este ghinionistul în luna septembrie

Sanda Ionescu, previziuni complete pentru fiecare zodie în parte. Nativul care se va confrunta cu mari probleme la locul de muncă. Cine este ghinionistul în luna septembrie

De: Rebeka Pascu 25/08/2025 | 15:57
Sanda Ionescu, previziuni complete pentru fiecare zodie în parte. Nativul care se va confrunta cu mari probleme la locul de muncă. Cine este ghinionistul în luna septembrie

Horoscop luna septembrie 2025. O zodie va simți un război interior, greu de stăpânit. Echilibrul și comunicarea este cheia pentru fiecare nativ în parte. Sanda Ionescu a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre toate cele 12 zodii.

 

Luna septembrie va fi o provocare pentru fiecare nativ în parte, fie că vorbim despre planurile sentimentale, personale sau profesionale. Începtul sezonului de toamnă ne va arăta calea către echilibru.

Sanda Ionescu, previziuni astrologice pentru fiecare zodie în parte

Berbec

Pentru Berbeci, luna septembrie vine cu oportunități focusate pe zona financiară. E necesar însă să vă abțineti să spuneți tot ce vă trece prin cap. Posibil să aveti anumite confuzii și neînțelegeri în comunicare, astfel încât discernământul este soluția. Eclipsa de Soare va poate aduce o oportunități profesionale și noi idei ce vă vor propulsa. Important este să îmbrățișați schimbările.

Taur

Eclipsele va vor determina spre noi studii elevate și de ce nu, călătorii experimentale. Ideea este să acceptați și să ieșiți din pragmatismul vostru. Pot apărea tensiuni relaționale și în general interumane, însă armonia și adaptabilitatea pot soluționa atmosfera negativă.

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei...
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici chiar și cu 10 grade Celsius
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi...

Gemeni

Cu Uranus în semnul vostru s-ar putea să simțiti un război interior. Efectiv va doriți schimbarea. Însă doar voi o puteți face. Eclipsa de Lună vă va ajuta să vă eliberați de vechile obiceiuri, nu tocmai potrivite cu noul stil de viață pe care deja îl abordați.

Rac

În această lună, Racii se concentrează pe parteneriate. Eclipsa de Soare în Fecioară va poate ajuta să re-evaluați aceste relații . Atât cele amoroase a, cât și cele de afaceri. Pot apărea tensiuni între nevoile personale și cele colective. Adaptarea este soluția.

Leu

Cariera și sănătatea sunt sunt principale teme pentru Lei. E necesar să vă găsiți echilibrul. Eclipsa de Lună în Fecioară va poate ajuta să faceti schimbări pozitive în ritualul vieții. Vor apărea conflicte la locul de muncă. Comunicarea și înțelegerea sunt soluțiile eficiente.

Fecioară

Eclipsele în semnul vostru zodiacal vă aduc un timp de regenerare. Este momentul cel mai potrivit pentru a vă redefini scopurile și direcția. Și la voi pot apărea tensiuni, însă adaptarea și lipsa de judecată vă pot alchimiza.

Balanță

Gata! Sunteți hotărâți! Nu mai lăsați pe mâine ce puteți face azi. E nevoie însă să acordați atenție sănătății mentale și eliberați-vă de emoțiile negative. Învățați să vă dați importanță.

Scorpion

Eclipsa de Lună în Fecioară vă va ajuta să înțelegeți și partea cealaltă. Să vă puneți și în locul celorlalți. Este o perioadă plină de tensiuni în relațiile de prietenie sau în grupurile din care faceți parte. Abordați perioada asta cu calm toate conflictele și fii deschis la schimbările care urmează.

Săgetător

Începutul toamnei vine cu dorința de a vă focusa pe carieră și pe reevaluarea relațiilor sociale. Eclipsa de Soare vă poate aduce oportunități din punct de vedere profesional . Tensiunile care vor necesita o abordare diplomată.

Capricorn

Eclipsa de Lună vă inspiră la o mai amplă dorință de a vă dezvolta la nivel personal. Vor apărea ceva provocări în relația de iubire, astfel încât e nevoie să fiți ceva mai atenți la tendința de a controla absolut tot. Pentru a detensiona atmosfera, e nevoie să fiți mai maleabili.

Vărsător

Luna aceasta, este indicat să vă reevaluați resursele financiare și relația de iubire. Pot apărea divergentțe între parteneri de afaceri , însă aceste ciocniri pot oferi, oportunități de a face totul cu mai mult profesionalism.

Pești

Eclipsele lunii septembrie vă pot aduce emoții puternice legate de relațiile cu cei apropiați. Este o perioadă în care e bine să auto-reflectați. Fiți deschiși, adaptați-vă noilor schimbări.

CITEŞTE ŞI: Horoscop septembrie 2025. Sanda Ionescu, preziviuni astrologice: ”Manipulări, minciuni și tensiuni”

Tags:
Iți recomandăm
După un an de pauza revine în platoul MasterChef: cum a primit propunerea şi rolul pe care îl va avea: “Este ceva nou. Eu sunt un fel de „drăcușor”
Exclusiv
După un an de pauza revine în platoul MasterChef: cum a primit propunerea şi rolul pe care îl…
Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita supremă, dar a rămas cu buza umflată! Oana Monea l-a expediat acasă, la soţie!
Exclusiv
Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita supremă,…
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele...
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei schimbă tot ce se știa până acum: "A rămas conștient până în ultimele clipe"
Gandul.ro
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner! Primele rezultate ale anchetei...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii. Conflictul care a deschis drumul comunismului în China
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Parteneri
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Click.ro
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT...
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în...
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu mă duc să-mi spună Fritz ce funcții vrea!”
Digi24
STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: „Nu mă duc să-mi spună Fritz ce funcții vrea!”
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT de rutină. Cum s-a produs tragedia
kanald.ro
O tânără de 22 de ani a murit la scurt timp după efectuarea unui CT...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
Ultimele schimbări la Pachetul 2:
observatornews.ro
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
go4it.ro
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la...
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină...
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri...
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
Romania TV
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre...
Secretele relației controversate dintre Edi Iordănescu și Delia
evz.ro
Secretele relației controversate dintre Edi Iordănescu și Delia
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici chiar și cu 10 grade Celsius
Gandul.ro
Vremea în București. ANM anunță un val de frig în Capitală, cu temperaturi mai mici...
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
as.ro
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86...
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu...
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
radioimpuls.ro
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de...
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video
Fanatik.ro
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai...
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul...
Știrile zilei, 20 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 26 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea
Primele rezultate ale anchetei morții lui Felix Baumgartner răstoarnă tot ce știam! Ce au găsit ...
Primele rezultate ale anchetei morții lui Felix Baumgartner răstoarnă tot ce știam! Ce au găsit procurorii italieni
Leșini! Cum arată camera în care Irina Fodor stă la Asia Express: „Șosete murdare”
Leșini! Cum arată camera în care Irina Fodor stă la Asia Express: „Șosete murdare”
Despărțire surprinzătoare în showbiz! Cele două vedete și-au spus adio după 18 ani de iubire
Despărțire surprinzătoare în showbiz! Cele două vedete și-au spus adio după 18 ani de iubire
Atenție, români! Câți bani veți încasa din Pilonul 2 peste 10 ani?
Atenție, români! Câți bani veți încasa din Pilonul 2 peste 10 ani?
Țara în care oamenii își fac casele în pământ. Temperaturile ating 55 de grade Celsius și e mare ...
Țara în care oamenii își fac casele în pământ. Temperaturile ating 55 de grade Celsius și e mare zăpușeală!
Vezi toate știrile
×