Sanda Ionescu, previziuni complete pentru fiecare zodie în parte. Nativul care se va confrunta cu mari probleme la locul de muncă. Cine este ghinionistul în luna septembrie

Horoscop luna septembrie 2025. O zodie va simți un război interior, greu de stăpânit. Echilibrul și comunicarea este cheia pentru fiecare nativ în parte. Sanda Ionescu a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre toate cele 12 zodii.

Luna septembrie va fi o provocare pentru fiecare nativ în parte, fie că vorbim despre planurile sentimentale, personale sau profesionale. Începtul sezonului de toamnă ne va arăta calea către echilibru.

Sanda Ionescu, previziuni astrologice pentru fiecare zodie în parte

Berbec

Pentru Berbeci, luna septembrie vine cu oportunități focusate pe zona financiară. E necesar însă să vă abțineti să spuneți tot ce vă trece prin cap. Posibil să aveti anumite confuzii și neînțelegeri în comunicare, astfel încât discernământul este soluția. Eclipsa de Soare va poate aduce o oportunități profesionale și noi idei ce vă vor propulsa. Important este să îmbrățișați schimbările.

Taur

Eclipsele va vor determina spre noi studii elevate și de ce nu, călătorii experimentale. Ideea este să acceptați și să ieșiți din pragmatismul vostru. Pot apărea tensiuni relaționale și în general interumane, însă armonia și adaptabilitatea pot soluționa atmosfera negativă.

Gemeni

Cu Uranus în semnul vostru s-ar putea să simțiti un război interior. Efectiv va doriți schimbarea. Însă doar voi o puteți face. Eclipsa de Lună vă va ajuta să vă eliberați de vechile obiceiuri, nu tocmai potrivite cu noul stil de viață pe care deja îl abordați.

Rac

În această lună, Racii se concentrează pe parteneriate. Eclipsa de Soare în Fecioară va poate ajuta să re-evaluați aceste relații . Atât cele amoroase a, cât și cele de afaceri. Pot apărea tensiuni între nevoile personale și cele colective. Adaptarea este soluția.

Leu

Cariera și sănătatea sunt sunt principale teme pentru Lei. E necesar să vă găsiți echilibrul. Eclipsa de Lună în Fecioară va poate ajuta să faceti schimbări pozitive în ritualul vieții. Vor apărea conflicte la locul de muncă. Comunicarea și înțelegerea sunt soluțiile eficiente.

Fecioară

Eclipsele în semnul vostru zodiacal vă aduc un timp de regenerare. Este momentul cel mai potrivit pentru a vă redefini scopurile și direcția. Și la voi pot apărea tensiuni, însă adaptarea și lipsa de judecată vă pot alchimiza.

Balanță

Gata! Sunteți hotărâți! Nu mai lăsați pe mâine ce puteți face azi. E nevoie însă să acordați atenție sănătății mentale și eliberați-vă de emoțiile negative. Învățați să vă dați importanță.

Scorpion

Eclipsa de Lună în Fecioară vă va ajuta să înțelegeți și partea cealaltă. Să vă puneți și în locul celorlalți. Este o perioadă plină de tensiuni în relațiile de prietenie sau în grupurile din care faceți parte. Abordați perioada asta cu calm toate conflictele și fii deschis la schimbările care urmează.

Săgetător

Începutul toamnei vine cu dorința de a vă focusa pe carieră și pe reevaluarea relațiilor sociale. Eclipsa de Soare vă poate aduce oportunități din punct de vedere profesional . Tensiunile care vor necesita o abordare diplomată.

Capricorn

Eclipsa de Lună vă inspiră la o mai amplă dorință de a vă dezvolta la nivel personal. Vor apărea ceva provocări în relația de iubire, astfel încât e nevoie să fiți ceva mai atenți la tendința de a controla absolut tot. Pentru a detensiona atmosfera, e nevoie să fiți mai maleabili.

Vărsător

Luna aceasta, este indicat să vă reevaluați resursele financiare și relația de iubire. Pot apărea divergentțe între parteneri de afaceri , însă aceste ciocniri pot oferi, oportunități de a face totul cu mai mult profesionalism.

Pești

Eclipsele lunii septembrie vă pot aduce emoții puternice legate de relațiile cu cei apropiați. Este o perioadă în care e bine să auto-reflectați. Fiți deschiși, adaptați-vă noilor schimbări.

