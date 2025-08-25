Horoscop septembrie 2025. Sanda Ionescu, preziviuni astrologice: ”Manipulări, minciuni și tensiuni”

Horoscop septembrie 2025. Luna septembrie vine cu mari provocări, iar tema cea mai importantă pentru următoarea perioadă este IUBIREA. Doar așa vom putea ține un echilibru. Influența astrelor produce schimbări importante în viața anumitor nativi. Toate deciziile luate în următoarea perioadă ne vor amplifica stările. Vom fi predispuși la certuri, probleme și situații care vor fi greu de gestionat. Sanda Ionescu a explicat în exclusivitate pentru CANCAN.RO la ce ar trebui să ne aşteptăm.

A noua lună din an promite că ne va învăța anumite lecții. Mai multe fapte, mai puține vorbe…Trebuie să ne concentrăm atenția atât pe noi, cât și pe persoanele din jurul nostru, fiindcă acțiunile proprii îi pot afecta și pe cei apropiați.

Luna septembrie- mai multe fapte, mai puține vorbe

Luna septembrie este o lună care ne provoacă să facem, să ieșim din confortul vieții și să acționam. Trecem de la egocentrism la altruism. Mișcarea lunii este una colectivă. Saturn se întoarce sub energia Peștilor în parcursul său Retrograd. Lecția cu care vine este constientizarea faptului ca acțiunile mele proprii ii afectează și pe ceilalți. Este important să înțelegem că suntem unici, însă facem parte dintr-un egregor colectiv.

Saturn a fost penumbra acestui aspect în luna mai. Ceea ce s- a întâmplat în luna mai sub semnul Peștilor, a energie ascunsă, manipulantă, iar acum iese de sub preș și se încearcă o regularizare. Ceea ce s-a întâmplat în luna mai, s-ar putea să nu mai “stea în picioare”. Vor ieși la suprafață toate mijloacele care s-au folosit, însă nu se ia o decizie practică până la sfârșitul toamnei.

Mercur octava inferioară a lui Uranus intră în tensiune de cuadratură cu această, începând cu data de 3 septembrie. Ambele planete sunt sub energia Mercuriana – Uranus este in Gemeni, Mercur este in Fecioara. Acest aspect aduce foarte multe tensiuni in sfera învățământului preuniversitar. Ne spune că e nevoie de schimbare de atitudine, de metodologie și mai ales e nevoie să înțelegem faptul că noile generații de copii născuți in 2005 care au venit pe recepția mutuală Uranus-Neptun, sunt diferiți. Au nevoie de argumente, au nevoie de autenticitate atât cea informațională, cât și cea a cadrelor didactice care trebuie să fie exemplul profesionalismului, nu al mediocrității.

Sub semnul Gemenilor, se încearcă negocieri, manipulări, să mintă și să nu își asume adevaratele intenții. Programele mult prea grele, suprapuse, aduc anxietate și stres asupra actorului principal: elevul. Copiii și tinerii au nevoie de altă metodă educațională care să răspundă nevoilor actuale. Profesionalismul este cerința principală, iar mediocritatea este pusă sub lupă.

Uranus în Gemeni si Mercur în Fecioară în cuadratura aduc comunicare directă, scandal, certuri, în special la nivel global. Diplomația este dată la o parte, fiind înlocuită de acuzații. Nimeni nu se mai poate abține, toată lumea simte nevoia să se exprime. Vor ieși la lumină documente, adevăruri ce vor șoca la nivel global.

Pe 6 septembrie Uranus Retrogradează, iar penumbra lui a fost în luna iunie. Toate deciziile luate în acea perioadă se vor amplifica, însă e indicat să se găsească soluții benefice pentru toate părțile implicate.

Toamna aduce mari provocări la nivel global

Se vor amplifica revoltele, care se pot transforma în revoluții la nivel global. Vorbim aici și de crize de resurse atât cele naturale, dar în special cele financiare. Vorbim de crize economice ce vor fi resimțite mai mult începând cu sfârșitul lunii septembrie.

Se negociază împărțirile teritoriale, se împarte planeta de cei care dețin o oarecare autonomie asupra ei. România trecând prin revoluția Jupiteriană nu o să scape nici ea de la masa negocierilor chiar s-ar putea să fim considerați poporul de sacrificiu ținând cont de faptul ca avem Axa Nodurilor Lunare pe imaginea țării adică,

Ascendentul în Pești, iar relația cu exteriorul Descendentul în Fecioară și aici vorbesc de harta României de la 1989. Dacă România și cetățenii ei devin mai conștienți de propriile valori țară poate evolua în timp și poate deveni un exemplu la nivel global.

Din punct de vedere economic vom resimți ca ne este din ce în ce mai dificil să rămânem în confortul în care ne obișnuisem, acest aspect generând ample ieșiri în stradă începând cu diferite structuri terminând cu masa populară.

Mercur intră în Balanța si se va încerca o abordare diplomatică, armonioasă, doar ca de data asta toată lumea este sceptică pentru ca se cer fapte. vom avea parte de rebeliuni, de haos, nimeni nu mai vrea să respecte regulile jocului, nu mai ascultă nimeni de nimeni, răbdarea a ajuns la limite, iar acest aspect poate să aducă problema mentale, dureri de cap și somatizari create de această cuadratura Mercur-Uranus.

Fenomenele naturale se vor amplifica, aceste aspecte aduc mișcă-ți tectonice, mișcări agresive ale aerului. Se poate ca tot ceea ce ni s-a promis până în momentul actual, nu stă în picioare.

Pe data de 7 septembrie avem Eclipsă parțială de Luna in Pești, iar pe 21 septembrie Eclipsa parțială de Soara în Fecioară. Eclipsele în general reprezintă o punte, o șansă, o deschidere spre un viitor mai bun însă ne poate provoca tocmai pentru a merge spre energia evolutivă.

In eclipsă parțială de luna îl avem în opoziție pe Mercur care guvernează starea de sănătate acest apect putând aduce o boală colectivă, epidemie sau pandemie. Mercur aici ne cere să ne creștem imunitatea, însă fiind foarte aproape de Soare și în Eclipsa de pe 21 septembrie ne confirmă această boală colectivă prin opoziția cu Saturn retrograd în Pești. Ne putem întoarce la o oarecare stare de urgență medicală în această toamnă.

Sfârșitul lunii septembrie va fi mult mai violent

După toate provocările începutului de toamnă, sfârșitul lunii septembrie vine și mai violent, Marte in Scorpion este cuadratat de Pluto in Varsator, este un aspect de lupta in care nu mai au loc negocierile, un aspect in care nu s-a ajuns la un consens, iar acum este care pe care. Este lupta pământeană cu voia lui Dumnezeu. Este un aspect distructiv-> Divide et impera. Fiecare negociator vrea să domine, să își arate puterea, să se afirme, să acapareze și să manipuleze. Se trece dincolo de reguli, și se acționează brusc.

Pot avea loc impuneri forțate, chiar abuzive fiind un aspect lipsit de empatie și extrem de egocentric, este aspect de revolte masive la nivel global, izbucnirea de noi revoluții și războaie. Se dărâmă vechile paradigme pentru accesarea unor noi revolte pentru o nouă etapă de conducere. Se cer noi drepturi umane iar zona financiară va fi foarte afectată ieșind la suprafață multe manipulări financiare pe care populația o va resimți în propriile buzunare.

Pe 22 septembrie avem echinocțiul de toamnă și este cel mai prielnic moment să culegem roadele acțiunilor noastre. Ceea ce am semănat din martie până în prezent vom culege.

Tema cea mai importantă a toamnei pentru a ne găsi echilibrul este IUBIREA și respectarea viitoare prin copiii nostri. Ascedentul echinocțIuliu este în Taur, Venus guvernatoarea Taurului fiind în casa 5, fiind casa fericirii venusiene și a copiilor planetei.

Soarele este în trigon regal de aer cu planetele globale, Uranus și Pluto aspect ce ne cere să fim conștienți ca suntem parte din creație, ca mintea creează tot ceea ce se întâmplă la nivel de egregor, astfel încât contemplarea vieții și o gândire sănătoasă ne ajută să trecem mai ușor peste această perioadă dificilă suntem ceea ce gândim, iar perioada actuală ne aduce lecție adevăratelor valori, comori care nu sunt la suprafață însă sunt mai aproape de noi, atât de aproape încât nu le vedem, sunt chiar în noi.

