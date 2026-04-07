Oana Ioniță, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Cove: „Eram tânără și neliniștită"

De: Elisa Tîrgovățu 08/04/2026 | 00:22
Oana Ioniță, îndrăgostită de prezentatorul Cove: „Am avut o aventură"

Pe Oana Ioniță și pe Gabriel Coveșeanu îi știe aproape toată lumea, însă puțini sunt la curent cu faptul că între ei a existat o poveste romantică. Fosta „Bebelușă” a mărturisit că s-a îndrăgostit de îndrăgitul prezentator, iar relația lor, deși a durat doar o lună, a fost una intensă și plină de emoție.

Oana Ioniță a mărturisit, recent, că a avut o legătură amoroasă cu prezentatorul Cove. Între cei doi a existat o apropiere reală în urmă cu mai mulți ani, însă relația nu a evoluat într-o poveste de iubire solidă.

Drumurile celor doi s-au separat, însă fără urme de resentimente sau conflicte:

„Nu m-am mai întâlnit cu el, nu, dar am rămas în relații bune. Adică, am avut o aventură, o relație de o lună. Dar e un tip fantastic, e un tip foarte mișto, jovial și de pus pe rană. Nu știu, ar trebui să-l sun. E însurat acum. Am glumit (n.r. – să îl sune).

Da, a fost o perioadă din viața mea, pentru că eram tânără și neliniștită și m-am îndrăgostit de el în momentul ăla și am avut această încercare de a avea o relație”, a relatat Oana Ioniță, la podcastul lui Jorge.

Fosta bebelușă își ține viața privată departe de ochii curioșilor

Oana Ioniță mărturisește că încearcă să o integreze câte puțin pe fetița sa, Isabel, în lumina reflectoarelor. Ea a dezvăluit că adolescenta de 14 ani își dorește să fie balerină pe scenă. În același timp, blondina este mândră că fetița sa are deja un grad de maturitate pentru vârsta pe care o are și este fericită că minora reușește să ia decizii înțelepte.

„Din perspectiva de mamă este altfel. Viața mea publică și viața mea socială încerc să o țin departe. Dar, pe de altă parte trebuie să înțeleagă și să intre și ea puțin câte puțin în tot ce înseamnă în a face o filmare. Și, îi place câteodată, dar nu foarte mult. Ea vrea să fie balerină pe scenă. Dar, la un moment dat, în viață, poate o să aprecieze să fie și o persoană publică.

Nu știu ce își va dori ea cu adevărat. Mi se pare că, din anumite puncte de vedere, știe să ia deciziile mai bune decât mine. Are un grad de maturitate pentru vârsta ei. A împlinit în toamnă 14 ani. Are buletin”, a mai adăugat Oana Ioniță.

