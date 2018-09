Oana Lis a pierdut lupta cu kilogramele în plus! N-o mai cuprind pantalonii

S-a tot plâns că nu are un corp de divă, dar nu face nimic în privința asta. Oana Lis a pierdut lupta cu kilogramele în plus și, mai nou, n-o mai cuprind nici măcar pantalonii.

Face ce face și reușește de fiecare dată să-și surprindă fanii. De data asta însă… într-un mod mai puțin plăcut. Oana Lis a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare într-o ipostază care lasă de dorit. Soția fostului edil al Capitalei s-a pozat în oglindă. Nimic suspect! Asta până când fanii au aruncat o privire la fermoarul de la pantalonii Oanei Lis. Un lucru este cert! Blondina nu mai poate să revină la silueta care a consacrat-o. (CITEȘTE ȘI: OANA LIS, PUSĂ LA PUNCT DE UN FAN: ”NU TE MAI EDITA, AI DEFORMAT PANOUL DIN SPATE”!)

Oana Lis, în depresie din cauza problemelor de sănătate ale lui Viorel Lis

În prezent, Oana Lis urmează cursurile unei facultăți de psihologie, merge la un psihoterapeut și participă la diferite cursuri pe această temă: depresia și metodele de luptă împotriva ei. Recent, vedeta și-a făcut un selfie în timp ce savura un pahar cu vin roșu, aliatul ei împotriva depresiei. (VEZI ȘI: OANA LIS ȘI-A DEZGUSTAT FANII, DUPĂ ULTIMUL GEST FĂCUT ÎN PUBLIC. IMAGINEA “A SCĂPAT” PE INTERNET)

“Un pahar de vin rosu seara… mai scade din depresie!!!….😉😋😋”a fost mesajul scris de soția fostului primar al Capitalei pe pagina ei oficială de Facebook.

Fotografia a strâns sute de like-uri, semn că susținătorii Oanei Roman sunt în asentimentul ei, iar unii dintre aceștia i-au lăsat și comentarii la postare.

“Si deschide căile….”, “Cine este «depresia»…? Unde? Cum?”, “Vorbim după două sticle”, “Creste tensiunea”, “ Sa ai pofta, și să îți fie de biiiine😘😘” sunt cinci dintre comentariile lăsate de internauți.