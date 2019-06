Oana Lis, mărturisire incredibilă: ”Să te îndrăgostești la 40 de ani e o minune frumoasă”

Oana Lis a făcut o mărturisire incredibilă pe contul ei de socializare. Iar fanii blondinei n-au contenit cu urările de bine.

Oana Lis s-a apucat, în urmă cu câțiva ani de facultate, și a decis să facă Psihologia, pentru a putea profesa ulterior în domeniu. Practic să se angajeze și să fie pe picioarele ei. Până atunci însă, blondina mai are un hop de trecut: licența, care va fi în luna iulie. (CITEȘTE ȘI: OANA LIS L-A ÎNTREBAT, VIOREL A ÎNGHIȚIT ÎN SEC: ”DE CE BĂRBAȚII VOR SĂ AIBĂ MAI MULTE?”)

Soția fostului edil al Capitalei este în culmea fericirii și abia așteaptă să practice meseria de psiholog de care s-a îndrăgostit la 40 de ani!

“Mă gândeam azi că psihologia m-a facut să retrăiesc starea aceea de îndrăgostire, frumoasă dar intensă, când îți fuge gândul tot acolo… la ea, el, când, deși ma aflu intr-un loc aglomerat… nu aud pe nimeni. Nu sunt decât eu și gândurile mele… cumva obsesive… dar care îmi provoacă plăcere… si o stare d-aia de parcă îți place mult, dar te și enervează căci e o stare care te domină și mă face să vreau mai mult… sa explorez… să știu… să simt toot!!!😉🤗🤗 si să te îndrăgostești la 40 ani e o minune frumoasă!!!❤️”, a scris Oana Lis pe contul ei de socializare.

Oana Lis, singurul sprijin pentru Viorel Lis

Oana Lis a vorbit și despre perioada grea prin care a trecut în ultima vreme, după ce fostul edil al Capitalei a făcut un atac cerebral vascular. Singurul sprijin pe care îl are Viorel Lis în momentul de față este Oana care îi este alături necondiționat, la bine și la greu. (VEZI ȘI: OANA LIS A IZBUCNIT ÎN LACRIMI CÂND A AUZIT CARE ESTE ULTIMA DORINȚĂ A LUI VIOREL LIS, ÎNAINTE DE A MURI)

„Din păcate de câteva zile lui Viorel nu îi este foarte bine. El este singurul om din viaţa mea care mi-a dat echilibru, siguranţă, a fost puterea de care aveam nevoie. Sunt alături de el la bine şi la greu!Binele făcut în viaţă se întoarce sub alte forme. Dupa AVC ar fi putut să nu mai meargă, să nu mai vorbească. A primit de Sărbători doar 5 mesaje, a fost trist. Dar a realizat că poate, dacă avea mai multe mesaje, nu mă avea pe mine. D-zeu îţi ia pe o parte şi îţi dă pe alta. Am fost şi noi supăraţi. Te simţi pierdut, oamenii te uită. Ne este foarte greu cu pastilele şi analizele. Are o pensie foarte mică. Singurele persoane pe care le iubesc sunt Viorel şi bunica mea, amândoi sunt în vârstă. Dar viaţa nu ştii ce îţi rezervă”, a spus Oana Lis, în urmă cu ceva timp.