Oana Radu, pe mâna medicilor după ce a slăbit spectaculos. La ce intervenție va fi supusă artista

A slăbit spectaculos, iar cât de curând Oana Radu va ajunge pe mâna medicilor. Artista le-a dezvăluit, recent, fanilor la ce intervenție va fi supusă.

După ani de zile de lupte cu kilogramele în plus, Oana Radu a slăbit spectaculos. Antrenamentele, dieta și diversele tratamente corporale au ajutat-o pe artistă să ajungă aproape de silueta pe care și-o dorea. În tot acest proces lung și dificil, Oanei i-a fost alături soțul ei.

Antrenorul de fitness a spijinit-o necondiționat și a motivat-o zilnic. Acum, însă, Oana Radu va fi nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Pierderea masivă în greutate a venit și cu un surplus de piele, de care vedeta vrea să scape neapărat. (CITEȘTE ȘI: OANA RADU, PE MASA DE OPERAȚIE: “AM AVUT UN CONTROL MEDICAL”. DIAGNOSTICUL PUS DE DOCTORUL CARE A CONSULTAT-O)

”Acum sunt cea mai slabă din viața mea, am 57 de kilograme. Urmează să-mi fac anumite intervenții pentru piele, pentru că am slăbit foarte multe zeci de kilograme. Și da, mai am de gând să slăbesc încă vreo trei kilograme și gata, intrăm pe menținere. O să mai slăbesc până la 54 de kilograme, mă voi menține acolo o lună sau două și după îi dau până la 50”, a mărturisit Oana Radu.

Oana Radu, pregătită să devină mămică

Oana Radu s-a căsătorit, anul trecut, cu iubitul ei. Cătălin a fost bărbatul care i-a schimbat radical viața, dar și look-ul, iar artista este recunoscătoare divinității pentru că l-a întâlnit. Oana este pregătită să devină mămică, dar mai întâi vrea să-și achiziționeze o locuință în Capitală. (VEZI ȘI: CĂTĂLIN DOBRESCU, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE CUNUNIA CIVILĂ CU OANA RADU! ARTISTA ȘI-A ÎNLOCUIT ROCHIA DE MIREASĂ CU O ȚINUTĂ TRANSPARENTĂ ȘI FĂRĂ SUTIEN)

”Avem de gând să ne mărim familia, bineînțeles, doar că momentan așteptăm să ne cumpărăm o locuință a noastră. Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm. Momentan, suntem tranzitorii, pentru că nu avem căsuța noastră. Așteptăm să ne luăm și după da, o să facem și un bebe”, a mai dezvăluit Oana Radu.