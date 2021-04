Oana Roman a intrat în vizorul Iuliei Albu. Designerul a criticat-o dur pe vedetă: ”Nu te mai poza așa”

Oana Roman a intrat în vizorul Iuliei Albu! Designerul a criticat-o dur pe vedetă, după ce aceasta a publicat fotografii din vacanța în Egipt.

Oana Roman și-a sărbătorit ziua de naștere în Egipt. Nu singură însă, ci împreună cu fiica ei, Vica Blochina și micuțul Edan. Vedeta a avut parte de momente speciale și a imortalizat mai multe momente din escapadă. Doar că unele ipostaze în care a fost surprinsă Oana Roman… nu au fost pe placul Iuliei Albu.

Designerul a criticat-o pe vedetă, după ce a văzut o fotografie cu Oana Roman. În imagine, bruneta stătea la malul mării, cu un picior ridicat, iar apariția sa nu a scăpat d eochiul critic al Iuliei Albu.

„Din punct de vedere al postărilor, eu nu aș fi făcut niciodată o astfel de postare. Da, este ok să stai așa la plajă, dar nu este neapărat ok să te pozezi în această ipostază. Nu înțeleg de ce a făcut-o. Nu te mai poza așa, Oana, pentru că nu este ok. Încearcă să te uiți în niște reviste de modă, vezi cam cum se pozează. Nu are legătură cu câte kg are. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu faptul că unele poziții sunt elegante și altele nu”, a spus Iulia Albu.

A avut parte de un incident neplăcut în Egipt

A petrecut clipe de vis în escapadă, dar a avut parte și de un incident neplăcut. Fiica fostului premier s-a tăiat la călcâiul drept, după ce a călcat pe o piatră foarte ascuțită. Vedeta a avut nevoie de ajutorul medicilor care i-au cusut rana.

Atunci când Oana Roman și fiica ei s-au întors din Egipt, în mod surprinzător… cele două au fost așteptate în aeroport de nimeni altul decât… Marius Elisei, care de altfel a refuzat să meargă în vacanță cu fosta soție și fiica lor! (CITEȘTE ȘI: TÂNĂR ȘI NELINIȘTIT. PE UNDE UMBLĂ MARIUS ELISEI, DUPĂ CE A REFUZAT SĂ MEARGĂ ÎN VACANȚĂ CU OANA ROMAN ȘI FIICA LOR)

Fostul soț al Oanei Roman le-a pus bagajele în mașină și a fost extrem de grijuliu cu șatena, având în vedere că avea piciorul bandajat. Ulterior, el le-a dus pe cele două acasă, în vila din Pipera, acolo unde de altfel locuia și el până la divorț. Marius și Oana erau extrem de zâmbitori, semn că au rămas în relații amiabile de dragul fetiței lor, potrivit Click.