Oana Roman îl pune la zid pe Selly, după ce Andrew Tate a urcat pe scena de la Beach, please: ”Lași pe scenă unul care e cercetat penal. Tu ești exemplu?!”

Oana Roman l-a atacat dur pe Selly, după controversele de la festivalul Beach, Please!. Fiica lui Petre Roman a avut o reacție tranșantă atunci când a văzut că Wiz Khalifa a fumat „iarbă” chiar în timpul concertului. De asemenea, vedeta a adus în discuție și apariția lui Andrew Tate pe scenă, cercetat penal pentru mai multe infracțiuni. Acesta a fost invitatul lui French Montana.

Beach, Please! s-a desfășurat la Costinești, în perioada 9-13 iulie. Festivalul a fost un adevărat fenomen. Selly, co-organizator, a anunțat că în ultima seară au fost prezenți peste 120.000 de oameni. Dincolo de spectacolul inedit, au existat și câteva controverse, iar Oana Roman a reacționat dur atunci când a aflat ce s-a întâmplat.

Numeroși artiști consacrați au urcat pe scena festivalului de la Costinești. Printre aceștia s-a numărat și rapperul internațional Wizz Khalifa, care a fost arestat pentru consum de droguri. Cântărețul a fumat „iarbă” chiar în timpul concertului.

O altă controversă legată de Beach, Please! a fost apariția lui Andrew Tate pe scenă, acesta fiind invitat de French Montana. Afaceristul și fratele său, Tristan Tate, sunt acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi viol în formă continuată.

În urma acestor controverse, Oana Roman a reacționat dur. Vedeta l-a atacat pe Selly, co-organizator al festivalului Beach, Please! și l-a acuzat că ăncurajează consumul de droguri și promovarea persoanelor cu probleme penale.

„Puberule, ai zis de mine ca nu sunt exemplu pentru societate. Dar tu ești? Când încurajezi drogurile pe scenă si ‘artiști’ care vorbesc ceva de nereprodus și lași pe scenă unul care bate și vinde femei, cercetat penal… Tu ești exemplu? Unde e educația aia despre care tot băteai apa in piuă? Așa cum zice Oreste, ceea ce faci este diabolic. Tu ești exemplu da? Bravo!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Nu este prima dată când Oana Roman și Selly sunt în conflict. În trecut, fiica lui Petre Roman și voggerul au avut un schimb de replici acid (Vezi AICI detalii).

La scurt timp după ce în spațiul public au apărut mai multe reacții acide despre prezența lui Andrew Tate pe scena festivalului, Selly a ieșit și a explicat situația. Vloggerul a mărturisit că nu știa că afaceristul va fi invitat de către French Montana.

„Știți cum e, e ultima seară a festivalului și apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana. Unu la mână, noi nu știam că va fi acolo pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber.

Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă ca eu ca organizator susțin chestia asta.”, a explicat Selly pe Instagram.