Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: „Am reușit să organizez ce trebuie pentru ea”

Oana Roman a trecut printr-o perioadă dificilă. Mama vedetei s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar din acest motiv a avut nevoie de îngrijiri urgente din partea medicilor. Fiica lui Petre Roman îşi ţine la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viaţa ei, iar recent a vorbit despre cum se simte cea care i-a dat viaţă. Iată ce a declarat.

Oana Roman se relaxează alături de fiica ei, Isabela, într-un resort de lux de pe litoralul românesc, după ce în urmă cu câteva zile s-a confruntat cu momente dificile. Mioara Roman a fost internată în spital din cauza problemelor de sănătate, iar fiica sa a fost în tot acest timp alături de ea.

CITEŞTE ŞI: OANA ROMAN, MESAJ DUREROS, DUPĂ CE MAMA SA A AJUNS DIN NOU PE PATUL DE SPITAL: „NU AM PUTERE”

Oana Roman are o comunitate uriaşă de oameni cu care ţine legătura în mediul online, iar de această dată internauţii au vrut să afle cum se mai simte mama sa. Astfel, vedeta le-a dezvăluit faptul că a reușit să organizeze totul din timp pentru a putea pleca în vacanță cu fiica sa, iar sora ei, Catinca a fost cea care a venit la București pentru a avea grijă de Mioara Roman.

”Primesc foarte multe mesaje și întrebări despre mama. Eu am reușit să plec aseară pentru că pe zi am reușit să organizez ce trebuie pentru ea, iar aseară s-a întorsc Catinca la București, de azi a preluat ea „ștafeta”, ca să spun așa.

Catinca a fost azi la mama, a vorbit cu doctorii, a vorbit cu cei de acolo de la centru pentru a organiza tot ce trebuie pentru externarea mamei și fiind Catinca la București am putut pleca liniștită.”, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Cu ce probleme de sănătate se confuntă Mioara Roman

Mama Oanei Roman suferă de pareză la mâna dreaptă, pe care nu o mai poate folosi deloc. Ea a trebuit, astfel, să învețe cum să mănânce cu mâna stângă.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în urmă cu ceva timp.