Oana Roman s-a vaccinat cu a treia doză. Cum se simte fiica lui Petre Roman

Oana Roman s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu cea de-a treia doză. Fiica lui Petre Roman a oferit primele declarații despre cum se simte.

Oana Roman a mărturisit că se simte foarte bine și că nu s-a confruntat cu reacții adverse,ci doar cu o durere locală, în zona în care I s-a administrat serul SARS-CoV-2.„Am primit foarte multe mesaje în care sunt întrebată cum mă simt după doza a treia de vaccin. Eu nu am avut nicun fel de simptome, absolut nimic, doar o durere locală în locul în care mi s-a făcut vaccinul. Mă doare puțin mâna, în rest, nici febră, nici frisoane, dar nici stare de oboseală.”

Oana Roman se operează

În vârstă de 45 de ani, Oana Roman a slăbit spectaculos în ultimele luni. Recent, după ce s-a consultat cu medicii, a ajuns la concluzia că trebuie să treacă printr-o operație de abdominoplastie. Aceasta a oferit toate detaliile despre intervenția programată în luna noiembrie.

“Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul e tăiat. Trebuie făcută o operație estetică un pic. O voi face la privat. În luna noiembrie sunt programată la operație. Am făcut toate analizele și un CT. Sunt pregătită!”, a declarat Oana Roman, la un post de televiziune.

