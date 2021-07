Oana Roman se recăsătorește cu Marius Elisei: “Sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul”. Când plănuiesc să facă nunta cei doi foști soți

Marius Elisei și Oana Roman își doresc să redevină soț și soție în anul în care au semnat actele de divorț! Da, fosta prezentatoare a anunțat într-un interviu oferit în urmă cu câteva ore că plănuiește să facă toate demersurile ca bărbatul iubit să-i redevină familie… Ei au divorțat pe 15 februarie la notar. Tânărul afacerist are o relație foarte apropiată cu fiica lui, Isa, care participă alături de mama ei la show-ul “Mămici de Pitici cu Lipici”.

Oana Roman se recăsătorește cu Marius Elisei peste câteva săptămâni

La 45 de ani, Oana Roman se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă, iar Marius Elisei, care este mai mic cu aproape 10 ani decât ea, este nerăbdător să ajungă iar în fața altarului. Foștii soți au trăit până înainte să se separe o poveste de dragoste cu suișuri și adânci coborâșuri. Potrivit declarațiilor divei, între ei va exista o reînoire a jurămintelor, nu o cununie civilă, pentru că, a explicat aceasta, încă nu și-a schimbat actele de când s-a pronunțat divorțul, în urmă cu aproape cinci luni.

“Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Parintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.

Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a declarat fata lui Petre Roman în cadrul emisiunii “Xtra Night Show” care rulează în grila de programe de la Antena Stars.

Vedeta și Marius Elisei nu sunt la prima reînoire de jurăminte! Și asta pentru că, în 2017, practic, după trei ani de căsătorie, vedeta a mers din nou la biserică la braţul soţului său.

Despre motivele care au determinat-o să se împace cu Marius Elisei, Oana Roman a spus: “El și-a dorit foarte tare să ne mai dăm o șansă. El a realizat că a greșit în multe cazuri. Am greșit și eu în trecut. Eu sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul. Nouă separat ne e mai rau decât ne este împreună. Eu am stat două luni să mă gândesc. Nu am discutat nici cu prietenii, nici cu familia. Și mie mi-a fost greu fără el. Și eu am greșit în relația asta, sunt foarte impulsivă. Sunt mama dragonilor când mă enervez. Nu m-am mai putut controla și i-am spus lucruri nasoale”.

Marius Elisei a fost cel care i-a cerut divorțul Oanei Roman

“Sincer, problemele au apărut la trei luni după ce ne-am căsătorit. Problemele au apărut după ce am născut, când era să mor. Marius s-a trezit tânăr, cu un copil nou-născut și cu o nevastă pe moarte. Am fost epuizați fizic și psihic. Acum premisele sunt mai bune, ne-am învățat lecția. El mi-a zis: «Cel mai greu mi-a fost după ce ai semnat actele și ai coborât pe scări, și ai plecat». Deși el a fost cel care a spus primul că vrea sa facem hârtiile”, a mai dezvăluit fosta moderatoare la “XNS”.

Oana Roman şi Marius Elisei au divorțat în urmă cu 4 luni

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al ţării a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariană şi a primit nota 10 la naştere; ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame. Fosta prezentatoare și afaceristul au divorțat la notar pe 15 februarie 2021.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories /@oanaromanelisei