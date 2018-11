Oana Zăvoranu, în lacrimi! ”Muffin, sufletul nostru, a luptat până în ultimul moment…”

Oana Zăvoranu suferă! Muffin, motanul ei, a murit! Vedeta a postat pe Instagram trista veste, a pus o poză cu animalul și a inserat, lângă acesta, câteva cuvinte. I-a mulțumit motanului pentru prietenia și dragostea pe care le-a adus ăn familia ei.

”Muffin, sufletul nostru a luptat pana in ultimul moment cu cea mai cumplita boala care poate surveni la pisici…FIP, SAU FIV, o boala letala, in urma careia nici o pisicuta in lume, nu a putut sa fie vindecata sau sa supravietuiasca!…am crezut ca el o sa fie primul …💔💔💔

Muffin al nostru a luptat cu boala, mandru, ambitios si demn,vrand sa traiasca

Azi insa, la ora 18:00 inimioara lui mica si mult prea obosita de boala, a cedat si ,restul nu mai conteaza….

Te iubeste mami si tati ❤️❤️❤️, Vulpita noastra frumoasa, fulgul nostru de nea,cu cel mai frumos miorlait din lume, si niciodata nu vei pleca de langa noi, mama stie

Iti multumim pentru dragostea ta profunda, pentru bucuria pe care ne-ai adus-o in fiecare clipa a ta langa noi, si stim ca stii cat ai fost de iubit si ca am facut imposibilul aproape posibil, sa te salvam inima mea!…mai aveam nevoie de putin timp…poate 💔

Urasc Duminica,si mereu am stiut de ce…acum mai mult ca niciodata…💔💔💔

Te iubeste mami, tati, Dean, Kimmy, Riri, Thomas, Corina, si Marius…toti te iubim mereu vei ramane ‘Muffinul nostru aristocrat’ 😍😍😍….”, a scris Oana Zăvoranu.