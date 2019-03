Oana Zăvoranu, un alt atac devastator: ”Mocangistele fomiste barteriste, fripturiste…”

Nu a fost nevoie să treacă prea multă vreme până când Oana Zăvoranu a ieșit din nou la atac. De data aceasta, profitând de o ședință de înfrumusețare, Oana a lansat un nou mesaj către cele pe care le consideră ”mocangiste”.

Oana Zăvoranu a dorit să scoată în evidență faptul că își plătește ședințele de înfrumusețare și nu așteaptă nimic ”moca” atunci când dorește să fie ”țâță de mâță”. Iar după asta s-a dezlănțuit, la propriu. insistând și asupra ideii că orice femeie care se respectă trebuie să plătească serviciile ”de fitze”.

”Ma pregatesc sa fiu tâtă de mâtă pentru tot ce ma asteapta, cu tehnici

non-invazive care dau rezultate maxime din doua motive:

1. Pentru ca sunt facute la cel mai bun medic in acest domeniu. (…)

2. Pentru ca sunt platite, nu moca ???…ati inteles mocangistele fomiste barteriste, fripturiste ?…

Tot ce e moca e pielea p..ii, ca de aia nici nu va iau unii medici pârliti bani, prostanacelor toape,

v-ati prins intr-un final?…

???

Orice FEMEIE CARE SE RESPECTA, PLATESTE SERVICIILE DE FITZE…nu vine ca miloaga…asa cum veniti voi..???

Pe de alta parte, clinicile si locatiile care se respecta nici nu vor sa auda de bartere sau poze pe Insta, ca doar oamenii astia au bussiness-uri de milioane de Euro, care nu cadreaza cu toate saraciile care cred ca o poza pe Insta conteaza pentru medicii, sau serviciile care se respecta cu adevarat!!!?

Poti sa fii tu si Mariah Carey, daca te duci in Beverly Hills la o fitza de estetician, ca sa iti faca ceva temeinic trebuie sa ii platesti…PUNCT!

Astazi procedura HIFU pentru zona obrajilor, mandibulei si gâtului …si sa vedeti ce frumoasa ma mai fac, ca incep un program de ‘tightening’ si ‘lifting’ atat facial cat si corporal…?

Yessss …am pentru ce si pentru cine sa le fac! ?????

Love, Oana ?”, a scris Oana Zăvoranu pe pagina sa de socializare.

Oana Zăvoranu va avea o emisiune pe YouTube

A fost o perioadă în care Oana Zăvoranu era prezentă la multe emisiuni TV, după care s-a retras din lumina reflectoarelor, iar de ceva timp ea a ales să strălucească în fața camerelor de filmat și a aparatelor de fotografiat. Iar într-un mesaj făcut public pe Instagram, vedeta le-a dezvăluit susținătorilor ei motivul pentru care a lăsat televiziune pe locul al doilea. Anunțul artistei vine după ce, de curând, ea a dezvăluit că va avea o emisiune pe YouTube. (VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU ȘI-A SCOS SILICOANELE. CUM A APĂRUT LA TV: ”NU FACEŢI AŞA CEVA ACASĂ!”)

“Zilele astea, datorită aparițiilor tv mai dese, am simțit mult mai intens dragostea voastră și dorința pe care o aveți să mă întorc în televiziune mai repede sub orice formă…prezentator, invitat, dar, mai ales actriță ??? În acest moment am intrat foarte tare în bussniss-uri, bani, multe…și astea m-au absorbit cu totul…dar nu mi-am uitat niciodată menirea… aceea de artist ♥️ (…) #oanazavoranu #oanazavoranuisabrand #oanathequeen #queen #tv #show #artist #actress #movie #film #fashion #clothes #business #perfume #june16perfume #gorgeousgirlswearjune16♊️ #good #dope #cool #power #intelligence”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei oficial de Instagram.