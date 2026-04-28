Oase și Maria Pitică și-au îndeplinit visul. Ce au făcut cu banii de la Power Couple

Oase și Maria Pitică au fost câștigătorii Power Couple 2026. Aceștia au luptat din greu și au reușit să primească 50.289 de euro. Cu suma obținută și-au dorit să își îndeplinească visul, iar acum totul s-a concretizat.

Oase și Maria au participat la celebra emisiune Power Couple 2026, acolo unde au fost pentru a-și testa limitele, dar și conexiunea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ șase ani. Acum, cu banii pe care i-au câștigat după ce au jucat marea finală au reușit să își îndeplinească visul. În plus, au împărtășit totul cu fanii lor din mediul online. Cei doi și-au cumpărat o casă la care aspirau de mult timp.

Ce au făcut cu marele premiu de la Power Couple Oase și Maria

Fericitul cuplu trăiește cele mai frumoase momente din viața lor. După ce au câștigat finala emisiunii difuzate pe Antena 1, și-au văzut visul cu ochii. Aceștia stăteau cu chirie de mai mulți ani, însă au decis să investească acum în propria locuință. Cu suma câștigată și-au cumpărat o casă superbă și sunt mai fericiți ca niciodată. Ei au postat pe rețelele de socializare o imagine fabuloasă prin care împărtășeau momentul, iar alături de fotografie apare și un mesaj emoționant. Mai mult, Oase și iubita lui urmează să renoveze casa pe placul lor.

Vrem să vă zicem că există niște momente pe parcursul vieții noastre pe care nu le uităm niciodată, și ăsta este unul dintre momentele alea pentru noi. După mult timp în care ne-am dorit să facem asta și după multe căutări, suntem, în sfârșit, acasă. Am reușit! Să înceapă renovările!!!, au transmis cei doi.

Cât au câștigat la show-ul Power Couple 2026

Parcursul lor în cadrul emisiunii a fost unul spectaculos. Inițial ei au părăsit competiția, însă au reintrat în joc. Din acel moment au dat totul și au concurat împotriva lui Răzvan Bănică și Sandra Izbașa, cât și împotriva echipei Simona și Marius Urzică. Ei au reușit să câștige marele premiu în valoare de 50.289 de euro. În plus, ei au fost remunerați de postul de televiziune cu 3.000 de lei pentru fiecare săptămână pe care au petrecut-o în emisiune.

