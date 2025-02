Olga Barcari se pregătește intens pentru Asia Express. Cum vrea să „fure” startul

Olga Barcari și Karmen fac o echipă pe cinste la Asia Express în acest sezon! Cele două sunt gata să-și testeze abilitățile în edițiile ce urmează a fi filmate peste mări și țări și difuzate pe micile ecrane, la Antena 1. Hairstylist-ul se pregătește intens pentru competiția care vine și are de gând să „fure” startul. Cum se pregătește pentru emisiune?

Olga Barcari se pregătește intens pentru Asia Express, unde va face echipă cu artista Karmen. Hairstylist-ul și cântăreața sunt gata să-și pună la încercare abilitățile în noul sezon al emisiunii fenomen de la Antena 1. Cele două sunt pregătite să facă o echipă pe cinste și să ajungă cât mai departe în competiție. Olga Barcari are de gând să „fure” startul concursului și s-a pus pe treabă de acum.

Aceasta a început să practice mai mult sport, pentru a fi într-o condiție fizică de invidiat. Bruneta are ajutor, fiind antrenată de un expert pentru competiție.

„Da, oricum sunt o pasionată a sportului, dar acum am pe cineva care mă antrenează special pentru competiție. Un fel de cross-fit, alerg cu zeci de kilograme în spate, fac antrenamente cu greutăți ca să pot să am rezistență acolo”, a spus aceasta, la Xtra Night Show .

Olga și Karmen sunt pregătite să facă o echipă pe cinste, chiar dacă diferența de vârstă dintre cele două este de 10 ani. Se înțeleg de minune și sunt gata să dea tot ce au mai bun odată cu fiecare ediție a show-ului.

”Eu cred în mine, pentru că lucrând cu femeile de atâta vreme, știu să las de la mine și să îi dau voie să facă ce vrea, eu am fost tot timpul în serviciul femeilor. Nu m-ar deranja ca prietena mea Karmen, fiind mai mică decât mine cu 10 ani, să zică că vrea să facem nu știu cum, okay, facem pentru că nu m-aș simți umilită.

Prietenia noastră o să fie mai strânsă, chiar o să descopăr o soră, pentru că sunt destul de protectivă. (…) Atuurile ei… este foarte plăcută, se face foarte plăcută, știe și limba engleză la perfecție, descurcăreață, la fel și eu, însă eu am trăit din greu, am avut momente în viață în care am rămas pe străzi. Sunt foarte puternică”, a mai spus Olga Barcari.