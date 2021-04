Oltenii înving campioana și reintră în lupta pentru titlu: Cred că am fost mai buni decât ei!”

Universitatea Craiova a învins campioana CFR Cluj în „Gruia”, scor 2-1 (1-0), într-un meci contând pentru runda a treia a pla-off-ului Ligii 1.

Oltenii, care veneau după remize cu Sepsi OSK (0-0) şi FC Botoşani (1-1), au deschis scorul în urma unei faze fixe, prin Andrei Ivan (min. 27), care a reluat la colţul scurt mingea respinsă de portarul Cristian Bălgrădean la lovitura de cap a lui Marius Constantin.

CFR a reuşit egalarea după pauză, prin şutul islandezului Runar Mar Sigurjonsson (min. 52) însă Universitatea a obținut victoria pe final prin Alexandru Tudorie (min. 88), atacantul intrat în miutul 64 înscriind cu o lovitură de cap în urma unei lovituri libere executate de Dan Nistor.

„Cred că ei au avut mai multă presiune decât noi. Cred că am fost mai buni decât ei. Am făcut o greșeală în repriza a doua și ne-am retras. Putem juca mai bine, dar rezultatul e bun. Cred în jucătorii mei, avem calitatea să ne creăm mai multe ocazii. Per total, am jucat mai bine și cred că merităm această victorie. Nu suntem o echipă care să stea în propria jumătate și să se apere. Vrem să avem posesia, să combinăm mai mult. Sigur, în acest tip de meciuri, cel mai important e rezultatul. În alte meciuri, am fost mai buni și s-a terminat la egalitate. Suntem satisfăcuți de aceast rezultat. Nu a fost ușor, dar chiar cred că putem juca mai bine”, a declarat Marinos Ouzounidis, antrenorul principal al Universității la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj rămâne pe locul secund în clasamentul Ligii 1, cu 38 de puncte, la o lungime în spatele liderului FCSB. De partea cealaltă, Universitatea Craiova s-a apropiat la patru puncte de CFR Cluj, având 34 de puncte.

Program etapa a 3-a play-off Liga 1 CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-2 Duminică, 25 aprilie ora 19:15 FC Botoșani – Academica Clinceni ora 21:30 FCSB – Sepsi OSK Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 FCSB – 39 pct.*

2 CFR Cluj – 38 pct.

3 Universitatea Craiova – 34 pct.

4 Sepsi OSK – 24 pct.*

5 FC Botoșani – 22 pct

6 Academica Clinceni – 22 pct.