Oltenii vor victoria cu moldovenii pentru a avea din nou liniște!

Goalkeeperul CS Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat că toată echipa este concentrată asupra meciului cu FC Botoșani, afirmând că o victorie ar șterge cu buretele debutul mai slab din acest sezon și ar readuce totodată liniștea în vestiarul echipei.

„Ne așteaptă un meci dificil, dar în această săptămână am muncit foarte mult și am vizionat și meciurile adversarei, și vom încerca să câștigăm cele trei puncte care sunt foarte importante. Emoții am avut când am venit aici, în prima zi, dar acum nu mai am. Mă antrenez bine și vreau să am o evoluție cât mai bună în viitoarea partidă. Colegii mei fac același lucru și, cu siguranță, vor încerca să marcheze. O să vină și acel gol! Suntem o echipă unită, competitivă, așa că avem speranțe să câștigăm. Este modul meu de a juca, de a ieși în față cu mingea la picior, și voi face tot ce pot ca să-mi ajut echipa“, a declarat Pigliacelli.

Partida din Bănie dintre CS Universitatea Craiova și FC Botoșani va avea loc astăzi de la ora 21:00, duelul urmând a fi transmis în direct de Digi Sporrt, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a III-a a Ligii I

vineri, 3 august 2018

ora 21:00 Universitatea Craiova- FC Botoşani

sâmbătă, 4 august 2018

ora 18:00 Astra Giurgiu- Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 21:00 CFR Cluj- Concordia Chiajna

duminică, 5 august 2018

ora 18:00 FC Hermannstadt- Dunărea Călărași

ora 21:00 FCSB- Politehnica Iaşi

luni, 6 august 2018

ora 18:00 Viitorul- FC Voluntari

ora 21:00 Gaz Metan Mediaş- Dinamo București

Clasament Liga I

1 FC Botoşani 2 1 1 0 3-1 4

2 Dinamo 2 1 1 0 5-4 4

3 Astra Giurgiu 2 1 1 0 2-1 4

4 Gaz Metan 2 1 1 0 3-2 4

5 Dunărea C. 2 1 1 0 1-0 4

6 Sepsi 2 1 0 1 1-1 3

7 Hermannstadt 2 1 0 1 1-2 3

8 Politehnica Iaşi 2 0 2 0 1-1 2

9 CFR Cluj 2 0 2 0 1-1 2

10 FCSB 2 0 1 1 3-4 1

11 FC Voluntari 2 0 1 1 2-3 1

12 Viitorul 2 0 1 1 1-2 1

13 Concordia C. 2 0 1 1 2-3 1

14 Universitatea 2 0 1 1 0-1 1