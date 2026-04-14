Acasă » Știri » Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea”

Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea”

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 11:01
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea”
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea” / Sursa foto: Pexels

Evenimentul tragic petrecut în Villanueva de la Cañada, unde un minor de cetățenie română a fost înjunghiat mortal, a șocat întreaga comunitate spaniolă. Dincolo de informațiile oficiale legate de anchetă – care confirmă că un tânăr de 23 de ani se află în arest preventiv, povestea din spatele cazului conturează o tragedie profundă, ce implică o familie de imigranți bine integrată și apreciată în societate.

Juanma Castaño, cunoscut pentru rolul său în cadrul emisiunii „El Partidazo de COPE”, a vorbit public despre apropierea sa de familia aflată în doliu și a transmis un mesaj emoționant în memoria micuțului David.

Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania

Prin declarațiile sale, bărbatul a evidențiat relația specială pe care o are cu tatăl copilului, colegul său de muncă, și sprijinul pe care i-l oferă în această perioadă dificilă. El a subliniat legătura umană puternică dintre ei și durerea resimțită în urma tragediei.

Juanma Castaño a vorbit despre familia lui David, menționând că părinții băiatului, Gaby și Ancuța, trăiesc de mulți ani în Spania. Acolo și-au construit o viață stabilă și sunt apreciați pentru seriozitatea lor în muncă.

„Gaby are cheile de la casa mea. E un om bun la toate, unul dintre aceia care au mereu soluții pentru oamenii stângaci ca mine. E un muncitor eficient și dispus, care a crescut puțin câte puțin datorită încrederii tuturor celor care au avut norocul să-i întâlnească. Suntem cu toții devastați”, a declarat Juanma Castaño.

În mesajul său emoționant, jurnalistul a deplâns moartea lui David, un copil pasionat de șah și fotbal, a cărui viață s-a sfârșit tragic în timpul unui curs de limba engleză.

Durerea l-a lăsat fără cuvinte pe Juanma Castaño

Prezentatorul a povestit despre momentul în care a aflat, vineri dimineață, vestea tragică și despre șocul resimțit în acel moment.

El a descris cât de dificil i-a fost să găsească cuvintele potrivite pentru a încerca să aline durerea unui părinte aflat într-o asemenea pierdere devastatoare. Totodată, a menționat impactul emoțional profund al situației.

„Sunt fără cuvinte. Nu te vom lăsa niciodată în pace. Spune-mi dacă pot face ceva să te ajut”, a fost mesajul lui Juanma Castaño pentru tatăl băiatului.

Filmul tragediei din Spania

Evenimentul șocant s-a petrecut joi seară, în jurul orei 19:45, la centrul cultural „La Despernada”, unde copilul din Brunete participa la un curs de limba engleză. Potrivit primelor informații din anchetă, minorul de 11 ani a mers la toaletă, moment în care ar fi fost atacat de un tânăr de origine latino-americană. Acesta este acuzat că l-a rănit grav pe copil, în circumstanțe extrem de violente.

Echipajele de urgență au intervenit rapid și au reușit inițial să îl stabilizeze, transportându-l apoi la Spitalul „12 de Octubre”. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, băiatul a decedat din cauza leziunilor suferite.

Anchetatorii continuă cercetările la fața locului și încearcă să recupereze arma folosită în atac. Cazul este tratat ca o investigație de mare amploare.

