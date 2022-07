Andrei Ungureanu reprezintă una dintre senzațiile mediului online, cu un succes fulminant pe platforma TikTok. Mai toate filmulețele încărcate de influencer devin virale. Cu un sindrom extrem de rar și un simț al umorului ieșit din comun, „Omul cu Tourette” constituie unul dintre personajele insolite ale showbiz-ului românesc. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, co-prezentatorul show-ului „România are Roast”, a vorbit despre gândurile tulburătoare ce i-au traversat mintea, pe fondul depresiei generate de sindromul de care suferă.

Chiar dacă generează amuzamentul privitorilor prin fiecare apariție, Andrei Ungureanu a depășit cu greu momentele în care se simțea marginalizat de către societate.

Entertainer-ul povestește chiar că a intenționat să se sinucidă acum mai bine de 10 ani, la vârsta majoratului. În pofida impedimentelor întâmpinate pe drumul inițierii în showbiz, „Omul cu Tourette” a încercat în permanență să trăiască o viață dominată de firesc.

„Prin 2010, am vrut să mă sinucid!”

Andrei Ungureanu a fost diagnosticat cu sindromul Tourette la vârsta de 6 ani, iar de atunci tânărul originar din Miercurea Ciuc a fost nevoit să își controleze atât ticurile verbale, cât și spasmele corporale.

Manifestările afecțiunii de care Andrei suferă se pot intensifica în funcție de starea sa, însă cel mai relevant aspect este marginalizarea socială pe care comediantul a trăit-o în copilărie.

Școala nu a fost cel mai primitor mediu pentru elevul Andrei Ungureanu, profesorii neștiind cum să confrunte o asemenea maladie. De multe ori, povestește prezentatorul, a fost catalogat drept un personaj care își joacă rolul și mimează boala.

„Când am fost mai mic, am intrat în depresie. Prin 2010, am vrut să mă sinucid. Dar ce nu te omoară, te face mai puternic. Și pe mine m-a format toată această chestie.

Toate experiențele proaste pe care le-am avut eu m-au format cumva psihic. Să am modul de gândire pe care îl am acum.

Acum nu mă mai interesează absolut nimic, adică cine îmi zice că mă prefac, nu îmi pasă, cine spune că exagerez, nu îmi pasă. «E teatru, nu așa e Tourette-ul!»

De unde știi tu că nu e așa Tourette-ul? Faza e că, la fiecare persoană cu Tourette, manifestările sunt complet diferite. Nu avem aceleași ticuri!”, ne-a declarat Andrei Ungureanu.

(CITEȘTE ȘI: OMUL CU TOURETTE, DETALII DIN VIAȚA INTIMĂ CU IUBITA TIKTOKER-IȚĂ. ANDREI UNGUREANU: “ÎN TIMPUL PRELUDIULUI FAC TICURI!)

„Mă bucur că am învățat România să înjure!”

Contrar propriilor așteptări, câștigătorul „iUmor” a reușit să găsească înțelegere la locul de muncă, timp de doi ani, într-un call center, unde trebuia să interacționeze zilnic cu zeci de oameni de peste hotare.

Ticurile verbale stârneau amuzamentul interlocutorilor, însă integrarea socială nu l-a putut scăpa pe comediant de prejudecățile semenilor.

„Eu încă le port foarte mult respect celor care m-au angajat la call center. Am lucrat doi ani de zile în call center, am avut scăpări, dar oamenii erau OK. Cei cu care vorbeam, pe apel, înțelegeau despre ce este vorba și eu vorbeam cu persoane din UK sau State.

Dar mie nu îmi pasă de părerea altora absolut deloc. Nu mă interesează nimic din ceea ce zic alții. La început, oamenii încercau să mă imite, au văzut că la mine a bubuit și au început să vină alții ca să bubuie și ei. La început, acum nu mai sunt.

Când mă întâlnesc cu ei, oamenii mă strigă «Taurete sau Tourette», sau la un moment dat, când trec pe lângă unii și mă salută, zâmbesc, mă imită și îmi fac ticurile. Mă bucur că am învățat România să înjure!”, a mai adăugat Andrei Ungureanu.

(NU RATA: ANDREI UNGUREANU A ACOPERIT URMELE UNUI ACCIDENT DIN TINEREȚE, CU BANII DE LA „IUMOR“: „LUMEA SE LEGA DE MINE CĂ N-AM DINȚI, ACUM SE LEAGĂ CĂ DE CE AM…“ )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.