Opera Națională București, victima unui fake-news! Prima reacție a directorului Daniel Jinga: ”Lăsăm Poliția Română să-și facă treaba”

În ultimul timp o mulțime de fake-news-uri sunt răspândite în mediul online. Majoritatea au ținte politice clare, însă fenomenul se extinde rapid. Iar drept dovadă stă cazul Operei Naționale București. A fost readus în atenție un fake-news care a circulat intens și în 2024 și a fost scos la suprafață și acum, în 2025, odată cu deschiderea stagiunii.

Fenomenul de fake-news începe să ia amploare și în România. Acesta se referă la informații fabricate intenționat pentru a induce în eroare, a manipula opinia publică sau a obține beneficii, fie ele financiare, politice ori ideologice. Știrile de acest tip circulă tot mai des și la noi în țară, iar „puterea” lor s-a văzut cel mai bine în timpul alegerilor. Acum, Opera Națională București este victima.

Opera Națională București, victima unui fake-news

Recent, un nou fake-news a apărut, de data acesta în legătură cu Opera Națională București. Mai exact, pe una dintre rețelele sociale a fost publicat un clip video ce ar prezenta o scenă dintr-un spectacol. În imagini apare un bărbat complet dezbrăcat pe o scenă unde se cântă operă.

Clipul a făcut imediat valuri mari, însă informația este complet falsă. Niciun spectacol de la Opera Națională București nu conține astfel de scene. Acest fake-news nu este unul nou. El a fost lansat și în anul 2024, tot odată cu deschiderea stagiunii.

Așa cum era de așteptat, și în acest an postarea a generat o mulțime de reacții, iar mulți s-au grăbit să arunce cu pietre în Opera Națională București. Mulți au fost deranjați de imagini, chiar dacă nu au fost niciodată la un spectacol de operă. Furia oamenilor s-a revărsat asupra conducerii instituției, ministrului Culturii, premierului și chiar președintelui. Iar subiectul a fost transformat imediat în unul politic.

În urma celor întâmplate, directorul Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga, a declarat că a semnalat situația autorităților, iar acestea se vor ocupa de caz. De asemenea, el i-a îndemnat pe toți iubitorii operei să se informeze doar din surse credibile.

„Îi rog frumos pe iubitorii operei, în special ai spectacolelor ONB, să se informeze doar de pe site-ul instituției și din comunicatele oficiale. Avem premiere interesante anul acesta, ca și anul trecut, și poate aceasta îi deranjează pe promotorii fake-news-urilor. În rest, lăsăm Poliția Română să-și facă treaba!”, a declarat Daniel Jinga, potrivit impact.ro.

Emil Rengle şi Alejandro, un situationship cu multe opriri și porniri! „Drumul împăcării”, mai greu decât traseul din Asia Express!

Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el