Oraşul din România care primește câinii în cafenele. Ce condiții de bun simț trebuie respectate

De: Denisa Iordache 05/11/2025 | 17:48
Oraşul din România care primește căinii în cafenele. Sursă: Pixabay

Vești bune pentru românii care vor să își ia animalele de companie cu ei peste tot! Un oraș din România are locații care sunt foarte prietenoase cu patrupezii și care îi primesc pe aceștia alături de stăpânii lor. Află mai multe detalii în articol!

O mulțime de români s-au lovit de situația neplăcută în care au vrut să își ia animalele de companie în locații publice, dar nu au putut. Ei bine, aceste situații vor putea fi evitate de acum înainte, iar aceștia vor putea să opteze pentru locații care primesc animale.

Orașul din România care primește câinii în cafenele

Timișoara este orașul în care locațiile pet friendly sunt din ce în ce mai des întâlnite. Românii pot savura o cafea în timp ce se joacă cu animăluțele lor. Printre aceștia se numără și Radu, stăpânul unui câine. El a fost foarte încântat de această schimbare, dar a menționat un aspect important: animalele trebuie să fie învățate de stăpâni despre cum să se comporte.

„Prima dată învățăm bunele maniere, știm ce avem voie să facem și ce nu avem voie să facem. Mergem în locurile unde știm că suntem lăsați cu cățeii”, a explicat Radu Micu, proprietar de câine.

Un eveniment dedicat stăpânilor cu animăluțe: au ieșit împreună la cafea în cel mai mare centru comercial din Vestul Țării. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a arăta faptul că oamenii își doresc mai multe spații publice în care animalele să fie primite.

Ce limite există

Chiar și locațiile care acceptă animale au limitele lor. Rase precum Cane Corso sau Amstaff trebuie să aibă botniță și să fie în lesă, pentru siguranța oamenilor din jur.

„Cane Corso, Amstaff… sunt obligați, în spații publice, să poarte botniță. Bineînțeles, în lesă câinii. Recompense la voi și încercați un pic distanță față de ceilalți”, a spus Robert Selefon, dresor.

