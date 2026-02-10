Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra un apartament de 60 m² cu doar 10.000 de euro. Are două camere și este la etajul patru

Orașul din România în care poți cumpăra un apartament de 60 m² cu doar 10.000 de euro. Are două camere și este la etajul patru

De: David Ioan 10/02/2026 | 13:23
Orașul din România în care poți cumpăra un apartament de 60 m² cu doar 10.000 de euro. Are două camere și este la etajul patru. Foto: Olx

Orașele mici din România continuă să surprindă prin prețurile extrem de accesibile ale locuințelor, iar Zimnicea este unul dintre cele mai relevante exemple.

Într-o perioadă în care în marile centre urbane un apartament de 60 m² poate depăși cu ușurință pragul de 100.000 de euro, în Zimnicea există oferte care par desprinse din altă epocă.

Un apartament de două camere, cu o suprafață utilă de 60 m², poate fi cumpărat aici cu doar 10.000 de euro, iar prețul este chiar negociabil. Pentru mulți români, o astfel de sumă reprezintă costul unei mașini second hand, nu al unei locuințe.

Apartament de 60 m² la doar 10.000 de euro. foto: Olx

Acest tip de ofertă devine cu atât mai interesant cu cât locuința se află într un bloc construit între 1977 și 1990, o perioadă în care structurile erau realizate solid, iar compartimentările erau gândite pentru confortul familiilor.

Apartamentul este situat la etajul patru, un detaliu care poate fi un avantaj sau un dezavantaj în funcție de preferințele cumpărătorului. Pentru unii, etajul superior înseamnă mai multă liniște și mai puțin zgomot de la stradă. Pentru alții, lipsa unui lift poate reprezenta un inconvenient, deși în orașele mici acest aspect este adesea trecut cu vederea datorită prețurilor extrem de reduse.

Locuința este renovată în proporție de aproximativ 80%, ceea ce înseamnă că viitorul proprietar nu va trebui să investească sume mari pentru a o aduce la un nivel modern. În general, apartamentele din această categorie necesită doar mici ajustări estetice, ceea ce transformă achiziția într o oportunitate excelentă pentru cei care își doresc o locuință ieftină, fie pentru uz personal, fie ca investiție.

Chiar dacă Zimnicea nu este un oraș mare, costurile mici de întreținere și liniștea zonei pot reprezenta plusuri considerabile pentru cei care caută alternative la aglomerația urbană.

În ultima perioadă, mulți români încep să ia în calcul idee de a se muta în astfel de localități, mai ales dacă lucrează remote sau dacă își doresc o viață mai liniștită. În plus, pentru cei care caută o investiție pe termen lung, achiziția unei locuințe la un preț atât de mic poate reprezenta o oportunitate rară, mai ales dacă orașul va beneficia în viitor de proiecte de dezvoltare.

