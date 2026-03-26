Dovada clară că, pentru Valentin Sanfira, Codruța a fost doar un „trofeu”. Ce a făcut cât ea era plecată la Desafio

Ce i-a transmis Valentin Sanfira soției sale cât timp se afla la Desafío: Aventura a fost doar una dintre dovezile de afecțiune care, la acea vreme, păreau să definească relația lor, însă a scos la iveală modul în care o vedea acesta. Se pare că în spatele acestor momente emoționante, lucrurile nu ar fi fost atât de stabile față de cum își doreau.

Participarea Codruța Filip la competiția filmată în Thailanda, unde a stat aproximativ două luni, în octombrie și noiembrie, a coincis cu o perioadă complicată în viața personală. În decembrie, concurenții s-au întors acasă, însă lucrurile dintre soți nu au revenit la normal. Artista a anunțat că ea și Valentin Sanfira s-au despărțit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să ofere prea multe explicații despre motivele rupturii.

Ce i-a spus Valentin Sanfira soției lui la Desafio: Aventura

Pe parcursul emisiunii, Codruța Filip a trăit momente intense, mai ales atunci când a avut ocazia să își revadă soțul printr-un apel video. Emoțiile au copleșit-o, iar lacrimile nu au întârziat să apară. Deși artista a fost extrem de entuziasmată de mesajul primit, reacția lui Valentin Sanfira ar fi părut mai reținută, ceea ce a ridicat semne de întrebare.

După una dintre probe, artista a fost întâmpinată în vilă cu un mesaj video din partea partenerului. Discuția scurtă dintre ei a fost emoționantă, plină de declarații de dragoste, însă s-a putut observat modul în care o vedea Valentin Sanfira, mai exact ca pe un „trofeu”.

„Sunt fericit pentru tot ce ți se întâmplă și vreau să știi, cum ți-o spun de fiecare dată, ești cel mai frumos om pe care l-am cunoscut în viața mea. Te așteptăm acasă cu trofeul sau oricum, pentru că tu ești trofeul nostru. Te iubesc și toți cei dragi ție, te salută și te așteaptă acasă. Te iubesc, iubirea mea”, i-a spus Valentin Sanfira când se afla la Desafio.

