Orașul în care Soarele nu va mai răsări deloc în 2025. Următorul răsărit va fi abia pe 22 ianuarie 2026

De: Denisa Iordache 20/11/2025 | 19:06
Când credeai că le-ai auzit pe toate, apare ceva nou care te uimește. Așa este și subiectul de astăzi. Un oraș lipsit de soare timp de 2 luni? Da, există. Află mai multe detalii în articol!

Este vorba despre orașul Barrow din Alaska, acolo unde sorele a apus pentru ultima dată în 2025, iar următorul răsărit se va petrece pe data de 22 ianuarie 2026. Acest fenomen spectaculos al naturii a reușit să genereze curiozitate în rândul tuturor și o mulțime de păreri diferite.

Astfel, orașul a fost marcat de o „noapte polară” timp de 2 luni. În tot acest timp, soarele nu s-a ridicat deloc. Rezultatul? Un oraș care a rămas într-un întuneric continuu, amestecat cu un amurg permanent și cu o lumină slabă care se reflecta din zăpadă.

Localnicii sunt obișnuiți deja cu acest fenomen bizar pentru alții. „Noaptea polară” se petrece în fiecare an, dar o astfel de schimbare reprezintă în continuare un aspect fabulos pentru alți oameni care nu îl trăiesc pe propria piele.

Oamenii sunt uimiți de acest fenomen bizar și spectaculos în același timp. Părerile sunt împărțite: în timp ce unii consideră că nu ar putea sub nicio formă să trăiască acolo, alții spun că s-ar adapta situației, iar alții consideră că această schimbare nu este benefică pentru sănătatea localnicilor.

„O fi spectaculos, dar nu mi-ar plăcea să locuiesc acolo.”

„Eu, dacă aș fi acolo, aș dormi non-stop!”

„Acolo se consumă vitamina D la greu. Lipsa ei duce la grave probleme de sănătate!!!”

„Cred că mi-ar plăcea acolo”, au spus unii internauți.

