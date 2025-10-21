Fenomen rarisim produs în Timiș! Vârtejul care i-a băgat în sperieți pe locuitori

Un incendiu de proporții a izbucnit recent în comuna SatChinez, județul Timiș, provocând pagube semnificative și un fenomen rar vizibil: un vârtej de fum de peste zece metri. Flăcările au cuprins rapid ierburile uscate de la marginea localității, iar vântul puternic a transformat fumul în spirale impresionante, vizibile de la mare distanță. Incidentul a stârnit panică în rândul localnicilor și a necesitat intervenția promptă a pompierilor pentru a limita pagubele.

Un incendiu de vegetație a provocat formarea unui vârtej de fum de peste zece metri în comuna SatChinez, județul Timiș. Flăcările au cuprins rapid ierburile uscate aflate la marginea localității, iar vântul puternic a amplificat efectul, ridicând fumul în spirală și făcând vârtejul vizibil de la distanțe considerabile.

Localnicii, temându-se că flăcările se vor extinde către gospodării sau alte terenuri, au sunat imediat la serviciile de pompieri. Intervenția acestora a fost necesară pentru a limita pagubele, însă aproximativ 20 de hectare de miriște au fost deja distruse de foc.

Autoritățile au constatat ulterior că incendiul nu s-a produs din cauze naturale sau accidente, ci a fost provocat intenționat, ceea ce ridică semne de întrebare asupra motivelor din spatele acestui act. Ancheta continuă pentru identificarea responsabililor și prevenirea unor incidente similare pe viitor. Efectele combinate ale vegetației uscate, vântului puternic și intervenției întârziate au dus la un fenomen spectaculos, dar periculos, sub forma vârtejului de fum, care a atras atenția localnicilor și a autorităților.

Localnicii au fost speriați de amploarea incendiului și de vârtejul impresionant de fum care se ridica în spirale, vizibil de la distanță. Frica a fost cu atât mai mare cu cât focul se apropia de gospodării și terenuri agricole. Imaginile cu vârtejul de fum impresionant au apărut pe rețelele de socializare și s-au răspândit rapid, atrăgând atenția asupra intensității incendiului și a pericolului pe care acesta îl reprezenta pentru localnici și terenurile din zonă.

