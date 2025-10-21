Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital

O tornadă de o violență neobișnuită a lovit mai multe localități din nordul Parisului. Mai multe persoane au ajuns la spital, având nevoie de îngrijiri medicale și un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Rafalele puternice au doborât trei macarale de pe un șantier, iar una dintre ele s-a prăbușit peste o clădire rezidențială, alta peste o clinică.

Fenomenele meteo puternice au distrus zone importante din nordul Parisului. Cel mai puternic afectat a fost orașul Ermont, situat la aproximativ 20 de kilometri nord-est de capitala Franței. Potrivit autorităților locale, fenomenul s-a format brusc, luni după-amieză, și a lăsat în urmă distrugeri semnificative precum acoperișuri smulse, clădiri avariate și străzi blocate de dărâmături. Prefectul Philippe Court a descris situația drept „ceva asemănător unei mini-tornade”, care a surprins locuitorii prin intensitatea și rapiditatea cu care s-a produs.

Bilanțul este tragic în urma tornadei care a avut loc în urmă cu doar o zi. Un muncitor în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața, iar alte zece persoane au fost rănite, dintre care patru se află în stare gravă la spital. Procurorul regional Guirec Le Bras a confirmat decesul tânărului muncitor și a explicat că acesta era angajatul unei companii private de construcții care lucra pe șantierul unde s-a produs tragedia.

„Sunt zece victime, dintre care una decedată, un bărbat de 23 de ani. Era angajat al companiei private de construcții care lucra pe șantier”, a declarat procurorul, Guirec Le Bras, conform Mirror.

Autortiățile s-au mobilizat rapid pentru salvarea victimelor

Autoritățile franceze au mobilizat resurse considerabile pentru gestionarea crizei. Aproximativ 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de membri ai echipelor medicale de urgență au fost trimiși în zonele afectate pentru a acorda ajutor și a evalua pagubele în urma tornadei. Conform autorităților, au fost afectate în total aproximativ zece districte din nordul Parisului.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X în urma dezastrului produs de tornadă în nordul Capitalei.

„A fost o furtună de o intensitate bruscă și rară. Urmăresc situația îndeaproape și îmi exprim sprijinul pentru autorități, salvatori și locuitorii afectați. Transmit condoleanțe familiei victimei”, a transmis ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez.

