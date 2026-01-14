Orașul mare din România în care s-au interzis manelele. Măsura a fost deja anunțată

Vești nu tocmai bune pentru iubitorii de manele. Începând cu 2026, acest gen de muzică a fost interzis deja într-un mare oraș din România. Eliminarea concertelor de manele este parte a unei strategii mai ample privind tipul de evenimente acceptate și promovate în acest oraș.

Este vestea momentului pentru iubitorii de manele. Acest gen de muzică a fost interzis în Sala Polivalentă (BT Arena) din Cluj Napoca, oraș care și-a căpătat titulatura de capitala evenimentelor muzicale și culturale din România.

Cluj Napoca interzice concerele de manele

Timp de 11 ani, Sala Polivalentă din Cluj Napoca a găzduit peste 1.200 de evenimente, de la competiții sportive, evenimente corporate, spectacole, până la concerte și spectacole de divertisment. Începând cu anul 2026, directorul BT Arena a transmis oficial că va interzice concertele de manele.

Decizia de a eliminat orice fel de eveniment, concert sau spectacol cu manele face parte din cadrul unei strategii de selecție a evenimentelor din incinta Sălii Polivalente din Cluj. Conducerea BT Arena își dorește ca viitoarele evenimente să reflecte profilul cultural promovat de municipiu și să aducă un plus imaginii orașului.

„Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat Ionuț Rusu, directorul BT Arena Cluj, pentru presa locală.

