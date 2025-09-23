Otilia Bilionera NU va prelua numele soțului turc. Care este motivul surprinzător, de fapt

În această toamnă, Otilia Bilionera a trăit cel mai frumos și important moment din viața ei. Artista și iubitul său, turcul Bekir Ali, au făcut nunta. Evenimentul a fost unul grandios, celebrat prin două ceremonii spectaculoase, una mai aproape de tradițiile din Turcia, iar alta de cele românești. Însă, deși s-a căsătorit, cântăreața refuză să preia numele soțului. Care este motivul?

Povestea de dragoste dintre Otilia Bilionera și Bekir Ali a început în urmă cu doi ani. Aceștia s-au cunoscut la un concert susținut de artistă. Atracția a fost instantanee, iar în doar câteva luni au oficializat relația printr-o cununie civilă. Acum, au făcut și nunta, iar totul a fost spectaculos.

Otilia Bilionera NU va prelua numele soțului turc

Otilia Bilionera a avut parte practic de două nunți, una în stil turcesc, iar alta în stil românesc. Prima ceremonie, „kina”, a fost cea mai apropiată de tradițiile soțului. Aceasta a însemnat, de fapt, o sărbătoare tradițională turcească, dedicată în special miresei și despărțirii sale simbolice de familie.

Petrecerea a avut loc în oraș natal al lui Bekir Ali și a găzduit sute de participanți. De la rude, prieteni, dar și fani ai artistei, cu toții au fost prezenți. Petrecerea a durat până la miezul nopții, conform tradiției, iar atmosfera a fost incendiară.

A doua petrecere a fost una în stil românesc și a avut loc la un hotel de lux. Și aici au fost prezenți peste 200 de invitați, care s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare, dar și de meniul delicios, din care nu au lipsit sarmalele. Otilia a purtat două rochii, inclusiv o ținută tradițională georgiană, la dorința soacrei.

Deși s-a căsătorit, cântăreața nu a luat totuși numele soțului, iar motivul l-a explicat recent, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Se pare că Otilia Bilionera a refuzat să își schimbe numele din credința că dacă își schimbă numele își schimbă și norocul. Iar ea nu își dorește asta, căci se consideră extrem de norocoasă, destinul ei fiind unul foarte frumos până acum.

„Otilia Brumă! Nu, nu cred că o să preiau numele soțului! Mă gândesc că atunci când preiei alt nume, chestia asta vine cu un alt destin. Nu aș vrea să mi se schimbe destinul, că a fost prea frumos. Am fost prea norocoasă”, a mărturisit Otilia Bilionera.

