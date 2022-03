Otniela Sandu este o prezență relativ nouă în spațiul public autohton, devenind cunoscută în urma participării la multe dintre formatele de succes difuzate pe micile ecrane de la noi. După ce a prins finala show-ului „Supraviețuitorul”, Otniela și-a continuat progresul mediatic, creând controverse la “Ferma Vedetelor”. Recent, a participat și la “Bravo, ai stil!”, unde și-a expus veleitățile vestimentare. “Shakira de România” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre dificultățile întâmpinate pe platourile de filmare, dar și despre “judecata” aspră la care a fost supusă de către publicul telespectator.

Se pare că, dintre toate proiectele media în care participat, “Supraviețuitorul” este show-ul cu cel mai mare impact pentru Otniela, care povestește cu lux de amănunte care au fost adevăratele provocări din Filipine, dar și cum a reușit să depășească situațiile-limită la care a fost supusă.

“Am avut momente în care toți leșinam!”

În urmă cu șase ani, Otniela s-a făcut cunoscută drept una dintre cele mai carismatice prezențe de la “Supraviețuitorul”, unde a demonstrat că poate fi la fel de puternică precum cei doi oponenți din finală.

Atunci, premiul de 100.000 de mii de euro i-a fost “suflat”, însă banii s-ar fi dus, iar experiența pare să rămână puternic impregnată pentru frumoasa blondă. Otniela ține să facă lumină în cazul supozițiilor pe care fanii le-au avut despre show și vine cu detalii absolut picante.

“Asta a fost întrebarea pe care am primit-o cel mai mult când am ieșit de la «Supraviețuitorul», dacă se fac sau nu conflictele astea – nu, nu se fac!

Dacă tu intri în conflict cu cineva, automat primești întrebări legate de situația respectivă. Cum răspunzi tu și cum dai tu curs acelei situații ține doar de tine, de caracterul pe care îl ai, de principiile pe care le ai, de anumite ingrediente pe care ți le formezi în mulți ani! Nu te pune nimeni să fii într-un anumit fel!

Mureai de foame, în primele două săptămâni nu am câștigat nicio probă, am avut o mână de banane d-alea micuțe de gătit și atât am mâncat, în două săptămâni. Am avut momente în care toți leșinam, nu primeam absolut nimic, doar dacă era o situație medicală destul de severă, atunci poate primeai un calciu sau ceva!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Otniela.

„Oamenii oricum te vor judeca!”

Blonda reunește o comunitate de peste 200 de mii de urmăritori, însă mulți dintre cei care i-au privit evoluțiile din fața televizorului au supus-o judecăților, despre care Otniela spune că le-a simțit cu vârf și îndesat.

“Nu a fost o problemă atât de mare, pentru că am încercat mereu să pun accent pe ce știu eu că sunt. Oamenii oricum te vor judeca și dacă ești frumoasă și deșteaptă, și dacă ești deșteaptă și mai puțin frumoasă, niciodată nu o să poți să împaci pe toată lumea!

Orice aș fi făcut, nu mă plăcea oricum toată lumea!”, a mai precizat Otniela.

