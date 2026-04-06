Ovidiu Viezure, un profesor de violoncel, a fost găsit mort chiar de elevii săi. Avea doar 41 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 06/04/2026 | 21:52
Tragedie în Târgu Jiu: Un profesor de violoncel a fost găsit mort de elevii săi / Sursa foto: Social media

Comunitatea artistică din Târgu Jiu este îndoliată. Ovidiu Viezure, profesor de violoncel la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, în vârstă de 41 ani, a fost găsit mort lângă drumul din apropierea zonei Artego. Alături de el a fost găsită și bicicleta pe care o folosea pentru deplasările între Preajba și oraș.

Câțiva copii au dat alarma după ce l-au găsit pe profesorul Ovidiu Viezure. Echipajul medical care a sosit la fața locului nu i-a mai putut salva viața acestuia, constatând decesul. Conform unor surse neoficiale, acesta ar fi murit cu aproape două ore înainte de descoperire.

Cauza decesului nu a fost încă stabilită. Anchetatorii iau în calcul un posibil accident rutier, variantă contestată de apropiați, sau o afecțiune medicală apărută în timpul deplasării cu bicicleta. Poliția a deschis un dosar de moarte suspectă, urmând ca necropsia să ofere mai multe răspunsuri.

Ovidiu Viezure, profesor de violoncel iubit și apreciat

Decesul lui Ovidiu Viezure a șocat comunitatea Liceului de Arte, lăsând un gol printre colegi și elevi. Directorul Ana Darian Ionescu Haidău a transmis un mesaj emoționant, în semn de omagiu.

„Nu am cuvinte… Ovidiu Viezure a fost un profesor dedicat meseriei sale, un pedagog desăvârșit care a modelat generații de elevi, un coleg respectat și, mai presus de toate, un OM de o rară calitate. Va rămâne în amintirea noastră prin tot ceea ce a dăruit: bunătate, zâmbete, echilibru și exemplu. Odihnește-te în liniște și pace, Ovidiu!”

