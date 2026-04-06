Ovidiu Viezure, un profesor de violoncel, a fost găsit mort chiar de elevii săi. Avea doar 41 de ani

Comunitatea artistică din Târgu Jiu este îndoliată. Ovidiu Viezure, profesor de violoncel la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, în vârstă de 41 ani, a fost găsit mort lângă drumul din apropierea zonei Artego. Alături de el a fost găsită și bicicleta pe care o folosea pentru deplasările între Preajba și oraș.

Câțiva copii au dat alarma după ce l-au găsit pe profesorul Ovidiu Viezure. Echipajul medical care a sosit la fața locului nu i-a mai putut salva viața acestuia, constatând decesul. Conform unor surse neoficiale, acesta ar fi murit cu aproape două ore înainte de descoperire.

Cauza decesului nu a fost încă stabilită. Anchetatorii iau în calcul un posibil accident rutier, variantă contestată de apropiați, sau o afecțiune medicală apărută în timpul deplasării cu bicicleta. Poliția a deschis un dosar de moarte suspectă, urmând ca necropsia să ofere mai multe răspunsuri.

Ovidiu Viezure, profesor de violoncel iubit și apreciat

Decesul lui Ovidiu Viezure a șocat comunitatea Liceului de Arte, lăsând un gol printre colegi și elevi. Directorul Ana Darian Ionescu Haidău a transmis un mesaj emoționant, în semn de omagiu.

„Nu am cuvinte… Ovidiu Viezure a fost un profesor dedicat meseriei sale, un pedagog desăvârșit care a modelat generații de elevi, un coleg respectat și, mai presus de toate, un OM de o rară calitate. Va rămâne în amintirea noastră prin tot ceea ce a dăruit: bunătate, zâmbete, echilibru și exemplu. Odihnește-te în liniște și pace, Ovidiu!”

