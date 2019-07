Ozana Barabancea, dezvăluire cutremurătoare: ”Unul dintre colegii noștri de orchestră a decedat”

Ozana Barabancea a făcut o dezvăluire cutremurătoare în cadrul unei emisiuni TV.

Ozana Barabancea se afla în timpul unui turneu în Japonia. Artista nu era singură ci împreună cu mai mulți colegi. Atunci însă când au ajuns la hotel, în Osaka, unul dintre ei nu a suportat clima și, în ciuda eforturilor depuse de medici, a murit. (CITEȘTE ȘI: OZANA BARABANCEA PUNE PUNCTUL PE ”I”: ”POLEMICI NU FAC CU TOȚI RĂTĂCIȚII ȘI CU TOȚI TRIȘTII!”)

„Am fost cu opera în Japonia, am fost cu munca. Am fost într-un turneu, am împletit munca şi vacanţa. Am vizitat temple şi 10 oraşe. Am avut şi un eveniment foarte trist. Unul dintre colegii nostri din orchestră a decedat. S-a întâmplat cum am ajuns în Osaka, la hotel. Nu a suportat clima. O climă foarte umedă”, a povestit Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni TV.

Ozana Barabancea a slăbit 40 de kilograme

128 de kilograme avea Ozana Barabancea atunci când a decis că a venit vremea să-și dorească să fie… sănătoasă. Primul pas a fost operația gastric sleeve pe care a făcut-o, apoi alimentația conform protocolului stabilit în conformitate cu această intervenție chirurgicală. De remodelare si tonifiere s-a ocupat un antrenor de fitness și un nutriționist. (VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA SE CONFRUNTĂ CU PROBLEME MARI DE SĂNĂTATE. VEDETEI I S-A DESCHIS OPERAȚIA DE MICȘORARE DE STOMAC)

„Este bine să nu fim grași. Când eram grasă nu voiam să aud nici de sport, nici de un nutriţionist. Refuzam categoric și ziceam cine mă place mă place așa cum sunt. Asta e o tâmpenie. Dacă văd pozele de acum un an sau doi, mă întreb «Doamne, cum am putut?»”, mărturisea Ozana, în urmă cu ceva vreme