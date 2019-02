Ozana Barabancea se confruntă cu probleme mari de sănătate. Vedetei i s-a deschis operația de micșorare de stomac.

În 2017, Ozana Barabancea a decis să scape de kilogramele în plus și să fie sănătoasă pentru copiii ei. Vedeta a ajuns pe mâna medicilor care i-au făcut o operație de micșorare a stomacului și astfel ea a reușit să scape de 60 de kilograme. O astfel de intervenţie însă presupune încă una, la un interval de timp. Iar recemt, Ozana Barabancea s-a operat din nou! (CITEȘTE ȘI: OZANA BARABANCEA PUNE PUNCTUL PE ”I”: ”POLEMICI NU FAC CU TOȚI RĂTĂCIȚII ȘI CU TOȚI TRIȘTII!”)

Însă din cauza efoturlui și stresului de la filmări și spectacole, operația i s-ar fi deschis.

”Trebuie să aibă grijă neapărat. E adevărat, intervenția îi supurează din când în când, ceea ce trebuie controlat, mai ales de Ozana. De aceea, este musai să poarte corset, până când tăieturile se vor închide definitiv. E greu, știu, dar, în caz contrar, va ajunge din nou la doctor. Pentru a nu se întâmpla așa ceva, va fi nevoită să urmeze niște reguli, corset, repaos și reținerea în face exerciții fizice la nivelul abdomenului”, au spus apropiații brunetei pentru wowbiz.ro.

Ozana, trei operații într-una

După operația de micșorare a stomacului, Ozana Barabncea nu s-a oprit și a continuat seria îmbunătățirilor de ordin estetic. Vedeta a ajuns din nou pe mâinile medicilor, după ce a decis să își facă intervenții chirurgicale pentru micșorare de bust și ridicare. (VEZI ȘI: OZANA BARABANCEA, PRIMA APARIȚIE DUPĂ CE ȘI-A MICȘORAT SÂNII. LUMEA A CREZUT CĂ NU VEDE BINE)

“Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o paturică si am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene”, a mărturisit artista în cadrul unei emisiuni TV.