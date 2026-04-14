(P) Bazele primăverii! Descoperă puterea simplității în modă

De: Andreea Stăncescu 14/04/2026 | 20:10
Primăvara este un moment pentru reîmprospătare – nu doar în natură, ci și în garderoba ta. După straturile grele ale iernii, vine momentul pentru lejeritate, simplitate și haine care permit atât corpului, cât și stilului tău să respire. De aceea, articolele de bază revin în forță în forma lor cea mai puternică. Te vor ajuta să creezi look-uri atât casual, cât și rafinate.

Elemente de bază din denim

Baza unui look de primăvară sunt blugii. Clasici, simpli, într-o nuanță de albastru decolorat sau bleumarin închis, aceștia devin baza pentru ținute casual de zi cu zi. Cel mai mare avantaj al lor este versatilitatea lor – sunt perfecți atât pentru o cafea de dimineață în oraș, cât și pentru o ieșire în oraș cu prietenii. Împreună cu pantofi sport ușori, cu talpă joasă, aceștia creează o ținută care nu necesită accesorii suplimentare. Această simplitate este punctul forte. Blugii bine croiți, fără zgârieturi și detalii inutile, pot arăta proaspăt și modern, indiferent de anotimp. Vrei să încerci ceva nou fără a ieși în afara zonei tale de confort cromatic? În loc de blugi drepți sau slim fit, optează pentru o croială lejeră, baggy. Picioarele largi reîmprospătează atmosfera generală, arătând că ești bine versată în tendințele actuale. O ținută de bază de primăvară se bazează pe un echilibru conștient – între formă și funcționalitate, între confort și estetică.

Tricouri, Tricouri, Tricouri

Dacă ai deja blugi, ai nevoie și de un top – în această primăvară, optează pentru un tricou boxy: mai lejer, cu umerii ușor căzuți și o croială dreaptă care să-i confere siluetei tale un caracter modern. Acest stil se potrivește perfect tendințelor actuale, unde confortul întâlnește moda. Un tricou pătrat nu trebuie să aibă imprimeuri pentru a atrage atenția. Tot ce ai nevoie este un material de bună calitate, lungimea potrivită și o culoare care se potrivește paletei de primăvară – de la alb clasic, la bej, până la pasteluri estompate.

Acest element creează un stil natural

Croiala pătrată este sora croielii supradimensionate, adică o casualitate totală care nu se teme să distorsioneze proporțiile siluetei sau o atmosferă nonșalantă de „Nu-mi pasă”. Imprimeurile atrăgătoare sunt perfecte pentru purtarea de zi cu zi – pisici amuzante? Motive din cultura pop din seriale TV sau filme de succes? Modele abstracte sau reinterpretări ale operelor de artă clasice? De ce nu! Totul depinde de ce ai chef în ziua respectivă. Ținutele mai neutre, casual, vor fi mai ușor de creat cu un tricou simplu, supradimensionat, cum ar fi unul alb, crem sau roz.

Un pas ușor spre primăvară

Adidașii simpli sunt o completare naturală a unei ținute de bază. Primăvara, optăm pentru modele ușoare, vaporoase, în culori strălucitoare sau alb-negru clasic. Elementele reflectorizante, broderiile sau etichetele sunt inutile – un stil clasic vorbește de la sine. Acești pantofi sunt perfecți pentru oriunde – la o plimbare, la o întâlnire, în drum spre serviciu sau într-o escapadă de weekend cu prietenii. Simplitatea lor îi face adaptabili la aproape orice ținută, oferind în același timp întregii ținute o notă modernă, urbană. Adidașii sunt ca atingerea finală a unei ținute – o completează și îi definesc atmosfera.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suspiciuni uriașe după divorțul lui Valentin Sanfira. Bruneta din Thailanda, posibil însărcinată?
Suspiciuni uriașe după divorțul lui Valentin Sanfira. Bruneta din Thailanda, posibil însărcinată?
Ce joburi sunt protejate în fața crizei globale. Domeniile din România care rezistă
Ce joburi sunt protejate în fața crizei globale. Domeniile din România care rezistă
A fost desemnată cea mai bună țară din lume. De ce tot mai mulți aleg să se mute aici
A fost desemnată cea mai bună țară din lume. De ce tot mai mulți aleg să se mute aici
Ce să mănânci înainte de culcare ca să dormi bine. Lista alimentelor recomandate de specialiști
Ce să mănânci înainte de culcare ca să dormi bine. Lista alimentelor recomandate de specialiști
Orașul din Europa desemnat cel mai colorat din lume. Cum arată topul
Orașul din Europa desemnat cel mai colorat din lume. Cum arată topul
Lecțiile de viață lăsate de Mihai Leu fiului său. Mărturisirile soției sale impresionează
Lecțiile de viață lăsate de Mihai Leu fiului său. Mărturisirile soției sale impresionează
Vezi toate știrile